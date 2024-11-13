Общество

Исследователи РАН изучат смерчи в Псковской области

Исследователи опасных погодных явлений из института физики атмосферы имени А. М. Обухова Российской академии наук объявили о старте проекта по изучению случаев смерчей (торнадо) в России. В рамках этого проекта ученые также будут изучать явление в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили исследователи института.

Изображение: институт физики атмосферы имени А. М. Обухова Российской академии наук

На данный момент известно о пяти случаях смерчей, зарегистрированных с 2001 года в Псковском районе:

Три смерча 18 мая 2021 года, два из которых затронули деревни Малые Пищевицы и Быстрецово;

29 июня 2023 года рядом с Моглино;

4 июля 2024 года к северу от Пскова (точное место неизвестно).

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Псковичей просят поделиться информацией о произошедших смерчах и их последствиях.

Тех, кто видел смерч или наблюдал последствия от него, такие как поврежденные крыши, поваленные деревья или другие разрушения, исследователи просят указать:

Место (населённый пункт), где произошёл смерч или шквал;

Дату события (точную дату или хотя бы месяц и год);

Характеристику явления (была ли видна воронка или вихрь на поверхности);

Ущерб (как сильно пострадали крыши, теплицы, деревья и так далее).

Исследователи надеются, что жители смогут предоставить дополнительную информацию о других случаях, включая те, что произошли до 2001 года. Данные помогут ученым лучше понять и изучить смерчи в Псковской области.