Исследователи РАН изучат смерчи в Псковской области

Исследователи опасных погодных явлений из института физики атмосферы имени А. М. Обухова Российской академии наук объявили о старте проекта по изучению случаев смерчей (торнадо) в России. В рамках этого проекта ученые также будут изучать явление в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили исследователи института.
Изображение: институт физики атмосферы имени А. М. Обухова Российской академии наук
На данный момент известно о пяти случаях смерчей, зарегистрированных с 2001 года в Псковском районе:
Псковичей просят поделиться информацией о произошедших смерчах и их последствиях.
Тех, кто видел смерч или наблюдал последствия от него, такие как поврежденные крыши, поваленные деревья или другие разрушения, исследователи просят указать:
Исследователи надеются, что жители смогут предоставить дополнительную информацию о других случаях, включая те, что произошли до 2001 года. Данные помогут ученым лучше понять и изучить смерчи в Псковской области.