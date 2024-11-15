Общество

Совершенно безответственное отношение - Михаил Ведерников о строительстве больницы в Пыталово

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи посетил в Пыталовском муниципальном округе стройплощадку больничного комплекса, сообщается в его Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Он отметил, что в основном здании возведены стены и перекрытия. Для поста скорой помощи подготовлен фундамент и кладка цоколя. Задержка в проведении работ связана в том числе с изменением технических решений и внесением их в документацию.

«Вместе с тем многие работы можно запараллелить. Поручил составить график увеличения количества работников и наращивания темпа работ. Совершенно безответственное отношение, учитывая, что спрашивать за невыполнение поручения Президента со всех будут по всей строгости. Подрядчика предупредил», - подчеркнул глава региона.