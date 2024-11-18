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Мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Владиславу Иванову открыли на псковской школе

Торжественное открытие мемориальной доски кавалеру ордена Мужества (посмертно), гвардии старшему сержанту Владиславу Иванову на здании средней образовательной школы №11 состоялось в Пскове сегодня, 21 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Пока мы помним наших героев, они будут жить. Сейчас и вообще всегда на открытие мемориальных досок приглашается наше подрастающее, молодое поколение. И, наверное, это не просто так. Это к тому, чтобы ребята помнили: они живут в то время, когда мы пишем историю. В следующем году у нас 80 лет со дня нашей Великой Победы. Эти ребята - одни из последних, кто увидит в живых ветеранов той войны. И, к сожалению, сейчас живем в то время, когда погибают наши ребята. Хочется, чтобы наша молодёжь не забывала о героях. Вы должны быть, я обращаюсь сейчас к молодежи, носителями правды, носителями нашей истории», - выступила депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске и почтили память Владислава Иванова минутой молчания.

Чин освящения мемориальной доски совершил иерей Лев Куликов.

Право открыть мемориальную доску герою-десантнику предоставили его отцу Александру Иванову и старшему офицеру службы РЭП гвардии капитану Андрею Гращенко.

«В этой школе учился я, мой сын, теперь учатся внучка и дочь. Скажу честно: ни я, ни сын не были прилежными учениками. На школу возложена основа подготовки к жизни, к труду и защите Родины. Поэтому обращаюсь к нынешнему поколению: пожалуйста

помните, гордитесь и чтите память всех, кто пожертвовал собой, защищая нашу страну. Будьте достойны их подвига, учитесь, любите жизнь, своих родителей, близких и Родину», - выступил отец бойца.

Владислав Иванов родился 30 декабря 1982 года в городе Пскове. С 1989 по 1999 год он учился в школе №11.

В 2002 году Владислав Иванов окончил профессиональный лицей №23, получив специальность автомеханика. В декабре того же года он подписал свой первый контракт и поступил на службу в 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. Владислав Иванов служил в роте радиоэлектронной борьбы. В 2011 году он закончил Псковский государственный политехнический институт, получив высшее образование по специальности «Технология машиностроения».

В 2019 году принял участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. С 24 февраля 2022 года Владислав Иванов активно участвовал в специальной военной операции. За свои достижения в боевых условиях он был награжден медалью за боевые отличия в мае 2022 года.

В 2023 году Владислав Иванов был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским крестом четвертой степени указом президента Российской Федерации. 30 марта 2023 года погиб в зоне специальной военной операции.