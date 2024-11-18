Общество

В Роспотребнадзоре заявили о завершении процесса импортозамещения продуктов

Процесс импортозамещения продуктов питания в России завершён, на полках магазинов в полной мере представлены отечественные продукты, и население имеет к ним доступ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Проводится постоянный мониторинг продуктов питания на полках магазинов, результаты которого убедительно показывают, что процесс импортозамещения завершен, и на полках в полной мере представлены отечественные продукты, население имеет к ним доступ», - сказала Попова на Всероссийском научном конгрессе «Эрисмановские чтения – 2024. Новое в нутрициологии и гигиене питания для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Она отметила, что здоровое питание – это самый простой и эффективный путь к здоровьесбережению и активному долголетию, поэтому вопросы обеспечения населения качественными и безопасными пищевыми продуктами всегда находятся в приоритете деятельности Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

Так, по словам Поповой, сформирована уникальная база данных химического состава и содержания основных пищевых веществ, позволяющая оценить содержание соли, добавленных сахаров, насыщенных жирных кислот, пищевых добавок, консервантов.