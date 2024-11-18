Общество

Диетолог объяснила, почему в холод хочется сладкой и жирной еды

«Зажировка» к зиме свойственна не только диким кошкам – манулам. Человек, как часть природы, тоже генетически предрасположен в холодное время года потреблять больше высококалорийной пищи, объяснила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

«Когда холод, требуется больше энергии, которая расходуется на обогрев. Все животные стараются в холодный период набрать жирка, и человеку хочется именно вот такой согревающей, высокоэнергетической пищи, чтобы выработалось максимальное количество гормонов удовольствия. Для чего? Для того, чтобы опять же набрать вес, быть энергичными, чтобы поддерживать свое благополучное существование», – пояснила Елена Соломатина.

Также сказывается сокращение светового дня, пишет радио Sputnik.

«С уменьшением светового дня портиться настроение, наступает хандра: отпуск закончился, впереди для многих слякотная зима, хочется больше спать, вырабатывается больше мелатонина – гормон сна, а гормонов удовольствия становится меньше. Опять же не хватает солнца и витамина D, щитовидная железа уже не так работает. Соответственно человек хочет поднять уровень гормона удовольствия за счет высокоэнергетических, быстрых и сладких углеводов. Он, естественно, начинает искать именно вот такую еду, главное, чтобы она была тепленькая, со специями, чтобы усилить кровообращение. Это заложено природой», – заключила Елена Соломатина.