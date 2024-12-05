Общество

«Питейный квиз» пройдет в ресторане «Покровский» 13 декабря

«Питейный квиз» пройдет в ресторане «Покровский» 13 декабря. В цену включены 6 позиций напитков, салат и горячее, а также закуска. Как рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы, победитель получит приз, который по стоимости превышает цену билета.

«Это уникальный формат, который понравится буквально каждому. В нём есть всё, что нужно для идеального мероприятия: легкий гедонизм, яркие эмоции и чистая радость от оригинального процесса, так непохожего на обычную будничную рутину», — рассказали организаторы.

Суть проста и обаятельна: гости собираются за специальным игровым полем, на котором им предстоит делать ставки, угадывая сорт винограда, страну происхождения и год урожая.

Все образцы дегустируются вслепую, а ведущий рассказывает интересные факты и истории из бесконечно увлекательного мира напитков.

Стоимость участия 3500 рублей. Начало в 19.00.

Подробности в сообществе отеля «Покровский» в социальной сети «ВКонтакте» и по номеру телефона: +7 (8112) 50-00-00.

Реклама. ООО «Таможенные системы». ИНН 6027185409. Erid: 2SDnjekBJKm