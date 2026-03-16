«Отключить» боль

С болью в спине знакомы многие. Причем, не только люди старшего возраста. В век развития соцсетей и информационных технологий двигательная активность человека уменьшается и заболевания позвоночника молодеют.

О том, почему не стоит терпеть боль, какие заболевания могут ее вызвать и как современная медицина поможет справиться с болевым синдромом, Псковской Ленте Новостей рассказал врач-нейрохирург, и.о. заведующего нейрохирургического отделения Псковской областной клинической больницы Дмитрий Горохов.

Если таблетки не помогают

- Боль в спине — одна из частых жалоб, особенно после 40 лет. Когда боль является поводом обратиться к врачу?

- Действительно, многие пациенты сталкиваются с болью в спине, особенно в возрасте старше 40 лет. Однако не всякая боль требует немедленного обращения к врачу. Если боль кратковременная, связана с физической нагрузкой или длительным пребыванием в неудобной позе, и быстро проходит самостоятельно, то зачастую консультации врача или специального вмешательства не требуется. Но если боль становится хронической, интенсивной, распространяется в ноги или руки, сопровождается слабостью мышц конечностей, нарушением чувствительности или мочеиспускания, то это уже тревожные признаки, и визит к специалисту необходим. Важно также помнить, что длительное использование обезболивающих препаратов без выяснения причины боли нежелательно, поскольку это может маскировать серьезные проблемы.



- Какие заболевания могут стать причиной боли в спине, особенно такой, которая плохо снимается обезболивающими препаратами?

- Причинами болей в спине, устойчивых к обезболивающим препаратам, могут быть различные состояния, включая грыжи межпозвонковых дисков, стеноз позвоночного канала, спондилоартроз, остеопороз, травмы позвоночника, опухоли и воспалительные процессы. Например, поясничная радикулопатия, вызванная компрессией корешков спинного мозга вследствие протрузии диска (патологический процесс в позвоночнике, при котором межпозвонковый диск выбухает в позвоночный канал — прим.ред) или костных разрастаний часто проявляется резкой болью, иррадиирующей в ногу, которую трудно купировать обычными анальгетиками. Для диагностики используются методы визуализации, такие как рентген, МРТ или КТ, позволяющие точно определить источник болевых ощущений.



- Что могут предложить врачи таким пациентам?

- Наша больница располагает широким спектром диагностических и лечебных возможностей для пациентов с хроническими болями в спине. Здесь работают специалисты различных профилей, включая неврологов, ортопедов-травматологов,нейрохирургов и физиотерапевтов. Пациенты могут пройти полное обследование, включающее рентгенографию, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, лабораторные анализы крови и мочи, консультации специалистов.

После установления диагноза предлагается индивидуальный план лечения, который может включать медикаментозное лечение, физиотерапевтические процедуры, лечебную физкультуру, блокады нервных стволов, а также современные минимально-инвазивные методики, такие как радиочастотная денервация -РЧД.

Без хирургического вмешательства

- Что такое РЧД? В чем суть этой процедуры?

- Радиочастотная денервация (РЧД), или абляция фасеточных суставов, представляет собой минимально инвазивную методику, направленную на устранение хронического болевого синдрома путём разрушения чувствительных волокон нерва, проводящих болевую импульсацию от поражённого участка позвоночника. Суть метода заключается в применении высокочастотного электрического тока, генерируемого специальным аппаратом, который нагревает кончик иглы-электрода до определённой температуры, достаточной для коагуляции нервной ткани. Это позволяет добиться длительного облегчения боли без хирургического вмешательства.





- Как проводится процедура? Насколько она безопасна?

- Процедура выполняется амбулаторно или в условиях дневного стационара. Она включает следующие этапы.



• Предварительное исследование: пациент проходит консультацию специалиста, диагностику и информирование о рисках и преимуществах процедуры.

• Анестезия: местная анестезия применяется для уменьшения дискомфорта во время введения электрода.

• Постановка электрода: под контролем рентгеновского аппарата осуществляется точное введение тонкого электрода в область поражения.

• Радиочастотное воздействие: подача радиочастотного сигнала вызывает локальное повышение температуры и разрушение нервных волокон.

• Контроль эффективности: сразу после процедуры проводится контроль симптомов и оценка результата.

Процедура считается безопасной и эффективной, осложнения редки, однако возможны небольшие гематомы, инфекции, повреждение соседних тканей. Врачи обязательно следят за состоянием пациента после процедуры и назначают необходимые меры реабилитации.



- Сколько времени занимает проведение процедуры? Необходимо ли восстановление после неё? Достаточно ли одного сеанса?

- Сама процедура длится около 30–60 минут, но общее пребывание в больнице составляет примерно 2–3 часа, учитывая подготовку и наблюдение после манипуляции. Большинство пациентов восстанавливаются достаточно быстро, без особых ограничений активности. Обычно эффект наступает постепенно в течение нескольких недель, достигая максимума через 1–3 месяца. Иногда один сеанс бывает достаточным, но в некоторых случаях требуется повторение процедуры для достижения оптимального эффекта.

- РЧД требует высокой квалификации врача?

- Безусловно, радиочастотная денервация требует высокой квалификации врачей, выполняющих данную манипуляцию. Специалист должен обладать глубокими знаниями анатомии позвоночника, опыта работы с оборудованием, умения интерпретировать снимки и проводить точную навигацию инструмента. Такие врачи проходят специальное обучение и сертификацию, регулярно повышают свою квалификацию, участвуют в конференциях и семинарах. Опытность и профессионализм врача играют ключевую роль в успешности процедуры и безопасности пациента.

Улучшить качество жизни

- Есть ли у процедуры противопоказания? И как проходит подготовка к ней?

- Противопоказания включают наличие активного инфекционного процесса, тяжёлое сердечно-сосудистое заболевание, нарушение свёртываемости крови, аллергию на местные анестетики, беременность. Перед процедурой пациент проходит тщательное медицинское обследование, которое включает осмотр врачом, лабораторные тесты, инструментальные исследования. Врач оценивает риски и возможные последствия процедуры индивидуально для каждого пациента. Подготовка к процедуре проста: соблюдение рекомендаций врача относительно приёма пищи, лекарств, отказ от курения и алкоголя накануне процедуры.



- Цель РЧД— «отключить» нервные окончания, передающие болевые сигналы из повреждённых структур позвоночника в мозг. По сути, она не заменяет лечения?

- Совершенно верно! Радиочастотная денервация направлена исключительно на уменьшение интенсивности болевых сигналов, передаваемых в головной мозг. Эта методика помогает облегчить симптомы болезни, повысить качество жизни пациента, снизить потребность в лекарственных препаратах, улучшить функциональную активность. Однако сама болезнь остаётся неизменной, и основные изменения в позвоночнике сохраняются. Поэтому важно сочетать РЧД с другими методами лечения, такими как реабилитационные мероприятия, изменение образа жизни, физическая терапия, коррекция факторов риска.



- Требуются ли какие-либо ограничения пациенту, прошедшему процедуру?

- После процедуры радиочастотной денервации рекомендуется соблюдать некоторые рекомендации для максимального восстановления и предотвращения осложнений. Следует избегать значительных физических нагрузок, подъёма тяжестей, долгого пребывания в статичных положениях тела. Рекомендуется поддерживать умеренную физическую активность, заниматься специальными упражнениями, укрепляющими мышцы спины и шеи. Ограничения носят временный характер и зависят от индивидуальных особенностей организма и степени выраженности исходной патологии. Соблюдая советы врача, большинство пациентов возвращаются к привычной жизни без существенных ограничений в повседневной активности.

Подробности по телефону: 29-57-00

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.