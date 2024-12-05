Общество

Николай Валуев: Псков всегда был форпостом защиты

Псков всегда был форпостом защиты и давал Руси своих самых героических защитников. Такое мнение высказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, подводя итоги года в рамках ежегодного проекта ПЛН FM (102.6 FM) «Обратный отсчет».

«Мы были в зале имени Героя России Дениса Дементьева. Там ребята имеют возможность тренироваться по самбо, кикбоксингу и боксу. Я спросил ребятишек, и они рассказали, что занятия в зале, названном в честь героя, мотивируют их. В какой-то степени это заставляет проявлять самые лучше боевые качества. Пример таких людей очень важен для детей, которые сами по себе как пластилин», - рассказал депутат.

В ходе эфира он напомнил о славных подвигах князя Александра Невского. «Лично для меня как жителя Санкт-Петербурга, у нас в лавре находятся его мощи, будет крестный ход, его скульптуру мы поставили в городе Брянске, возле кафедрального собора. И вообще его фигура через века как защитника своего Отечества - это связь поколений, которую лично я вижу», - отметил парламентарий.

Николай Валуев призвал всех к знанию истории, потому что история повторяется, она идет витками, все причинно-следственные связи и последствия всех поступков людей очень похожи. «Псков всегда был форпостом защиты и давал Руси своих самых героических защитников», - подытожил гость студии.

Напомним, сегодня в эфире радио «ПЛН FM» вышел очередной выпуск программы в рамках проекта «Обратный отсчет». Кроме Николая Валуева, в ней принял участие депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущий программы — главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко обсудил с гостями студии актуальные темы общественно-политической повестки, а также вопросы развития спорта и туризма.