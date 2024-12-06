Политика

Александр Козловский поддержал переход к одноглавой системе управления в Великих Луках

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поддержал решение Псковского областного Собрания депутатов о переходе в Великих Луках к одноглавой системе управления. Свою позицию он обозначил в проекте «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Великие Луки - это городской округ, поэтому не вижу здесь противоречий. Поддерживаю областное Собрание. Нужно было принять этот законопроект и он был принят», - высказался депутат.



В части проведения муниципальной реформы в Псковской области, секретарь реготделения партии отметил, что власти будут стремиться к тому, чтобы в следующем году все работали по единой модели. «Мне кажется это удобнее», - добавил лидер псковских единороссов.



Напомним, сегодня в эфире радио «ПЛН FM» вышел очередной выпуск программы в рамках проекта «Обратный отсчет». Ее участниками стали депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и его коллега по работе в парламенте, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Николай Валуев. Ведущий программы — главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко обсудил с гостями студии актуальные темы общественно-политической повестки, а также вопросы развития спорта и туризма.