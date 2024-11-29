Спорт

Количество людей, занимающихся спортом в Псковской области, увеличивается — Николай Валуев

В Псковской области ежегодно увеличивается количество людей, занимающихся спортом, отметил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, подводя итоги года в рамках ежегодного проекта ПЛН FM (102.6 FM) «Обратный отсчет».

«С 2019 года Псковская область удостоилась более 50 новых объектов. Я считаю, что сегодня количество спортивных объектов превалирует над тем количеством, что строилось в Советском союзе. Это достижение. В Псковской области ежегодно увеличивается количество людей, занимающихся спортом», - сказал Николай Валуев.

Депутат отметил успехи Псковской области в части реализации спортивных программ - как федеральных, так и региональных в рамках программы «Спорт — норма жизни». Он напомнил, что в рамках этой программы по всей стране построено огромное количество различных современных спортивных объектов.

Напомним, сегодня в эфире радио «ПЛН FM» вышел очередной выпуск программы в рамках проекта «Обратный отсчет». Кроме Николая Валуева, в ней принял участие депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущий программы — главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко обсудил с гостями студии актуальные темы общественно-политической повестки, а также вопросы развития спорта и туризма.