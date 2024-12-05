Общество

Александр Козловский и Николай Валуев стали гостями программы «Обратный отсчет». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 декабря.

Гости студии — депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский и депутат Государственной Думы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Как депутаты оценивают итоги года в целом и с точки зрения работы в Государственной Думе? Чего ждут от предстоящего 2025 года? Зачем Николай Валуев приехал в Псковскую область? Об этом и многом другом — в эфире. Ведущий — Александр Савенко.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.