Общество

Елена Тимашова: «Совет муниципальных образований» решает застарелые проблемы

Благодаря тесной работе с органами управления множество застарелых проблем решается Ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области». Об этом в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Подстрочник» сообщила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

«"Совет муниципальных образований" есть в разных регионах. Больше всего наши коллеги контактируют с новгородской Ассоциацией. Надо сказать о том, что в том виде и форме, в которой Ассоциация работает в Псковской области, хотя форма везде индивидуальная, но похожей формы нигде нет», — отметила гостья студии.

По словам Елены Тимашовой, важным фактором успешной работы Ассоциации является взаимодействие с руководством области.

«Очень хорошо, что Михаил Ведерников (губернатор - ред.) и Александр Котов (председатель областного Собрания - ред.) все-таки из муниципальной системы, и поэтому они на одном языке общаются с Ассоциацией и понимают ее. Поэтому, действительно, абсолютно очень много вопросов застарелых, которые давно не решались, решаются посредством Ассоциации», — добавила она.

Также Елена Тимашова подчеркнула, что с момента возрождения Ассоциации в 2019 году она существенно изменилась.

«Ассоциация, которая была в 2010 году, существенно отличается от той живой Ассоциации, которая работает с 2019 года. Очень много зависит от состава правления в лице глав и от исполнительного аппарата Ассоциации, и, безусловно, от нашего главного председателя Ассоциации "Совета муниципальных образований Псковской области"», — заключила она.