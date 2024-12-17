Общество

Михаил Ведерников: Великими Луками надо заниматься серьезно

Великими Луками надо заниматься более серьезно. Такое мнение выразил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

В Псковской области проходит муниципальная реформа, ликвидируются волости, а главы муниципальных образований будут назначаться по единой системе. Помимо этого, в октябре на внеочередной сессии областного Собрания депутатов было озвучено решение перехода Великих Лук к «одноглавой» системе управления. В эфире на «ПЛН FM» губернатор Псковской области пролил свет на данную инициативу. Он подчеркнул, что реформа работает, и рано или поздно всем муниципалитетом придется работать по «одноглавой» схеме.

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«Мы уже стимулируем этот процесс. И у муниципалитетов, которые решили досрочно пройти эту реформу, целый ряд дополнительных бонусов и преимуществ. Некоторые главы, в том числе исходя из этого, принимают такие решения. Странно кому-то с пеной у рта объяснять, что это белое. Если все видят, что это белое, уже ежу понятно, что это работает. И рано или поздно всем придется все равно так работать», - отметил Михаил Ведерников.

В ходе эфира губернатор заверил, что и понимание, и слаженность в работе муниципалитетов есть. «Руководство Великих Лук где-то глубоко в душе немножко обижается, потому что в этом году им серьезно" прилетело" с точки зрения урезания финансирования по целому ряду направлений. Но мы об этом предупреждали все муниципалитеты, тут нет абсолютно ничего личного. Пусть приводят себя в чувство, начинают нормально работать», - призвал он.

«Соответственно, если вы осознаете себя частью региональной команды, если вы берете на себя обязательства - пожалуйста, весь базовый инструментарий проведения реформы для глав муниципальных образований создан», - заявил глава региона.

«Я считаю, что Великими Луками нужно заниматься все-таки в более серьезном формате», - подчеркнул Михаил Ведерников.

По словам губернатора, Великие Луки - муниципалитет с огромным потенциалом, в котором живут благодарные, трудолюбивые люди.

«В этом году Великие Луки отработали четко, и я публично и Андрею Беляеву (глава администрации Великих Лук - ред.) благодарность объявлял, и благодарил организации, подрядчиков», - подытожил он.

Программу «Обратный отсчет» с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 18 декабря, в 13.00.

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.