Политика

В Великих Луках придут к одноглавой модели управления городом

Единообразный способ избрания глав городских округов по конкурсу определён в законодательстве Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов по итогам рассмотрения вопроса на внеочередной сессии 15 октября.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

До настоящего времени в Пскове глава избирался городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, а в Великих Луках – на муниципальных выборах.

Федеральный законодатель определил для субъектов России право устанавливать своими законами единственно возможный вариант порядка избрания и места в системе органов местного самоуправления глав муниципальных районов, городских округов. Это право подтверждено решением Конституционного суда, на основании того, что объём передаваемых полномочий и методика расчёта объёма субвенций, предоставляемых местным бюджетам муниципальных образований, относящихся к одному и тому же типу для осуществления государственных полномочий, одинаковая.

Таком образом, порядок выборов глав муниципальных образований, имеющих статус городских округов, уточнен. Изменения внесли в законы Псковской области «О статусе главы муниципального образования», «О местном самоуправлении в Псковской области».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект закона поддержали в двух чтениях 23 депутата из 26.

Напомним, ранее в Пскове изменилась система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) пришло фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала здесь почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).

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Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе появился полноценный глава, им стал Борис Елкин.

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Двуглавая модель управления до настоящего времени сохраняется, в частности, в южной столице Псковской области - Великих Луках. Главой Великих Лук является Николай Козловский, городскую администрацию возглавляет Андрей Беляев.