Цель реформы в сфере здравоохранения Псковской области – сделать так, чтобы первичное здравоохранение для людей было доступно и было качественным. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).
«Те факты, которые вскрылись в Великих Луках, однозначно нас убедили в том, что реформа в системе здравоохранения Псковской области - правильное решение, с учетом количества долгов, которые были у городской больницы, областной больницы, областной поликлиники. Сейчас мы практически с этими накопленными долгами разобрались. Есть текущие рабочие долги, но это не критично, это обычная ситуация для любого предприятия. По великолукским медицинским учреждениям мы тоже видим, что главный врач областной больницы выполняет взятые на себя обязательства», – сказал Михаил Ведерников.
Он отметил, что есть все основания рассчитывать, что до конца 2026 года основная часть долгов будет погашена.
По его словам, в настоящий момент система здравоохранения Псковской области досрочно выходит на завершение подавляющего большинства объектов, поставки и пусконаладки оборудования.
Напомним, в 2024 году в Псковской области продолжился процесс реорганизации учреждений здравоохранения. Больницы, расположенные в муниципалитетах, одна за одной присоединялись к крупным областным и межрайонным. Псковская Лента Новостей ранее подготовила инфографику, в которой содержатся ответы на часто задаваемые вопросы о сути происходящих изменений.
«Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.