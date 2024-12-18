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Общество

Михаил Ведерников: Реформа в системе здравоохранения – правильное решение

18.12.2024 17:09|ПсковКомментариев: 0

Цель реформы в сфере здравоохранения Псковской области – сделать так, чтобы первичное здравоохранение для людей было доступно и было качественным. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«Те факты, которые вскрылись в Великих Луках, однозначно нас убедили в том, что реформа в системе здравоохранения Псковской области - правильное решение, с учетом количества долгов, которые были у городской больницы, областной больницы, областной поликлиники. Сейчас мы практически с этими накопленными долгами разобрались. Есть текущие рабочие долги, но это не критично, это обычная ситуация для любого предприятия. По великолукским медицинским учреждениям мы тоже видим, что главный врач областной больницы выполняет взятые на себя обязательства», – сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что есть все основания рассчитывать, что до конца 2026 года основная часть долгов будет погашена.

«Это сотни миллионов. Бардак был и с безумным количеством бухгалтеров. Почти 300 миллионов долгов и 25 бухгалтеров. Куда это годится? Все-таки работа должна строиться таким образом, чтобы аппарат, который обеспечивает эффективную работу профессионалов, был меньше, чем количество этих профессионалов. Главная задача этой реформы – сделать так, чтобы первичное здравоохранение для людей было доступно и было качественным. Я хочу обратить внимание на то, что это решение мы принимаем для лучшей управляемости. Никто количество медицинского оборудования уменьшать в муниципалитетах и увозить в областную поликлинику или больницу не будет», – уточнил губернатор.

По его словам, в настоящий момент система здравоохранения Псковской области досрочно выходит на завершение подавляющего большинства объектов, поставки и пусконаладки оборудования. 

Напомним, в 2024 году в Псковской области продолжился процесс реорганизации учреждений здравоохранения. Больницы, расположенные в муниципалитетах, одна за одной присоединялись к крупным областным и межрайонным. Псковская Лента Новостей ранее подготовила инфографику, в которой содержатся ответы на часто задаваемые вопросы о сути происходящих изменений. 

«Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.

Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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