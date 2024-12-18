Общество

Мастер-планы Пскова и Великих Лук разработают за счёт федеральных средств

Мастер-планы Пскова и Великих Лук разработают за счёт федеральных средств. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Все 25 населённых пунктов, которые мы подали, были включены в перечень опорных. Также мастер-планы Пскова и Великих Лук будут разработаны за счёт федеральных средств (а это ещё порядка 120 млн)», - сказал Михаил Ведерников.

Говоря о поступлениях в бюджет, глава региона отметил, что уже сейчас поступает помощь по линии обеспечения безопасности. «Тут по понятным причинам не буду углубляться в детали, но это очень серьёзные, системные меры», - заметил он.

Детали ещё обсуждаются, но в целом Минздрав подтвердил финансирование на детско-взрослую поликлинику с женской консультацией в 2026-2027 годах. Средства на проектно-сметную документацию предусмотрены в текущем проекте бюджета. Общая стоимость объекта, предварительно, составит порядка 3 млрд рублей.

Также ведется работа по привлечению средств на реконструкцию котельной №9 в Пскове. Предварительно, планируется выделение 200 млн рублей уже в текущем году.

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».