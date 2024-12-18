Общество

Женские консультации создадут в Опочке, Порхове, Невеле, Дедовичах и Острове

На создание женских консультаций в ряде городов Псковской области выделят 186 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В рамках нашей программы поддержки рождаемости 186 млн предлагаем направить на создание женских консультаций в Опочке, Порхове, Невеле, Дедовичах и Острове. Эти консультации выйдут за рамки постановки на учёт и сдачи анализов. Одновременно с этим они будут вести просветительскую работу, оказывать помощь в кризисных ситуациях», - отметил губернатор.

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».