Общество

В 2025 году выделят 1,6 млрд рублей на льготные лекарства в Псковской области

В Псковской области в 2025 году выделят 1,6 миллиарда рублей на обеспечение льготными лекарственными препаратами. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Отдельная тема – льготное лекарственное обеспечение. Предлагаем заложить такую же сумму, как и в этом году – 1,6 млрд рублей. Это очень значимый объём средств. Для понимания. На данный момент остатков лекарств по всем направлениям хватит на период от 2 до 4 месяцев. По отдельным позициям – до 12 месяцев. Исключение – препараты из недружественных стран, которые сложно приобрести по независящим от нас причинам. Закупки на 2025 г. проводятся с октября, уже закрыто 60% потребности следующего года», - отметил глава региона.

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».