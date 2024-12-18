Свыше 800 мероприятий планируют провести в Псковской области к 80-летию Великой Победы

Более 800 мероприятий планируется провести в Псковской области к 80-летию Великой Победы в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Мероприятий запланировано много, на каждом останавливаться не буду. Все ключевые форматы сохраним. Отмечу подготовку к 80-летию Великой Победы. Планируется более 800 мероприятий по всему региону», - отметил губернатор.
В их числе:
Он также отметил рост туристического потока на территории Псковской области
«Турпоток в этом году вырос ещё на 13%, количество экскурсантов – на 14%. Дальнейший рост мы ожидаем, в том числе, и по результатам развития событийной сетки», - сказал Михаил Ведерников.
Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».