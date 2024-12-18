Общество

Свыше 800 мероприятий планируют провести в Псковской области к 80-летию Великой Победы

Более 800 мероприятий планируется провести в Псковской области к 80-летию Великой Победы в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мероприятий запланировано много, на каждом останавливаться не буду. Все ключевые форматы сохраним. Отмечу подготовку к 80-летию Великой Победы. Планируется более 800 мероприятий по всему региону», - отметил губернатор.

В их числе:

Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» в Пскове, Великих Луках и Опочке.

Фестиваль-реконструкция «На нашей улице Победа»;

Спецпроект «Больше, чем путешествие» с участием студентов России, Беларуси и Казахстана.

«Договорились в этой части о поддержке Росмолодёжи. Они направят внутри своей структуры дополнительное финансирование в размере 135 млн рублей, чтобы в проекте приняло участие 3 тысячи человек. Такого не было никогда. К слову, для подготовки к юбилею планируется широко подключать НКО и ТОСы. В следующем году они смогут планировать совместные проекты по приведению в порядок воинских мемориалов», - добавил глава региона.

Он также отметил рост туристического потока на территории Псковской области

«Турпоток в этом году вырос ещё на 13%, количество экскурсантов – на 14%. Дальнейший рост мы ожидаем, в том числе, и по результатам развития событийной сетки», - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».