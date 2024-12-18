Общество

На станции сотовой связи Псковской области могут выделить 640 млн рублей

Ожидается отдельное решение правительства о выделении ещё 640 миллионов рублей на закупку и установку 64 базовых станций, что позволит завершить начатую работу по улучшению сотовой связи в регионе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона отметил, что охват услугами мобильной связи по области в настоящее время составляет 95%.

В этом году планируется установить 54 станции сотовой связи, которые охватят 20 тысяч человек. В следующем году планируется установить не менее 30 новых базовых станций с охватом ещё 6 тысяч человек.

Также в регионе будут направлены средства на развитие системы видеомониторинга «Безопасный город». На развитие «Безопасного города» планируется выделить 100 миллионов рублей. Из них 25 миллионов пойдут на сервера, а 72 миллиона — на организацию интеллектуального видеонаблюдения в Пскове.

Также будет направлено 24 миллиона рублей на обеспечение доступа в сеть 522 объектов в сфере культуры, здравоохранения, занятости, социальной защиты, а также мировым судам, ЗАГСам и МФЦ.

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».