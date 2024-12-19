Общество

Андрей Козлов: Губернатор в послании много сказал о поддержке проблемных областей

Бюджет Псковской области на 2025 год будет социально направленным. Губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием 19 декабря, много сказал о поддержке проблемных областей, в том числе здравоохранения и образования. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Выступление, как всегда, профессиональное и конкретное. Основные аспекты параметра бюджета Михаил Юрьевич назвал. Бюджет также остается социально направленным. По ряду позиций он озвучил дальнейший рост и, наверное, для меня как председателя экономического комитета приятно было слышать, что и в этом году у нас достаточно серьезный рост доходов от уже запланированного ранее. И в нынешнем году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, рост доходов планируется», - отметил Андрей Козлов.

Он также подчеркнул значимость поддержки проблемных областей в регионе и выразил надежду на рост бюджета к концу следующего года.

«Губернатор много сказал о поддержке проблемных областей, таких как здравоохранение, образование, где мы испытываем достаточно серьезную кадровую проблему, но это не только в нашем регионе. Это масштабная проблема всей страны, мы это понимаем. Запланировано строительство новых структурных проектов и новых социальных проектов. И, наверное, это все-таки настраивает на оптимистичный лад, создает дальнейшую платформу для работы. Я уверен, что все-таки параметры бюджета, которые будут утверждаться в конце следующего года, будут увеличены от тех цифр, которые сейчас запланированы. Это нормальный бюджетный процесс», - подчеркнул депутат.

Андрей Козлов добавил, что бюджет является эффективным инструментом.

«Мы видим, что бюджет — это инструмент, которым при правильной работе можно эффективно работать. И мы, депутаты областного Собрания, а также правительство Псковской области - в этот процесс ежедневно погружены. Мне кажется, достаточно неплохо у нас это получается, результат есть», - подчеркнул Андрей Козлов.