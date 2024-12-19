Общество

Бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова-2024. СТЕНОГРАММА

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 19 декабря, представил проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. С традиционным бюджетным посланием глава региона выступил на 40-й очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов перед итоговым рассмотрением законопроекта.

Глава региона оценил предварительные итоги уходящего года, а также развернуто представил ключевые направления развития области и проекты, на которые будет направлено основное внимание властей в наступающем году.

СТЕНОГРАММА БЮДЖЕТНОГО ПОСЛАНИЯ

Уважаемый Александр Алексеевич, уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные!

Представляю вашему вниманию проект бюджета Псковской области на 2025-й и плановый период 26–27 годов.

В начале, по традиции, несколько слов о результатах уходящего года.

Окончательные цифры мы, как обычно, увидим в начале следующего года. Тем не менее уже сейчас можно говорить о доходах консолидированного бюджета в 2024 году на уровне порядка 69,5 млрд.

Год назад на аналогичную дату мы прогнозировали 67,5 млрд рублей. Таким образом, несмотря на все сложности, общими усилиями заданную планку мы удержали.

В бюджетном послании традиционно выражаю благодарность всем, кто внес вклад в нашу общую работу.

Это главы и депутаты органов местного самоуправления, руководители территориальных органов власти, силовых, надзорных структур, действующие сенаторы и депутаты Федерального Собрания (отдельные слова благодарности хочу сказать Андрею Анатольевичу Турчаку), команда Правительства и Представительства области, большое количество активных и неравнодушных людей и, конечно, отдельные слова благодарности вам, уважаемые депутаты.

В этом году признательность по очевидным причинам имеет особое значение.

Мы снова доказали, что вместе можем добиваться значительных результатов даже в самых сложных условиях. Яркий пример этого года – наша общая работа в рамках Дней региона в Совете Федерации.

Мы предметно, по всем направлениям защитили свои позиции. В итоге получили поддержку по целому пакету мер на общую сумму свыше 20 млрд рублей.

Понятно, что физическое получение регионом средств еще требует немало кропотливой, системной, совместной командной работы каждого из нас.

Но тем не менее многое уже делается.

Крайне важная вещь: сохранен уровень расходных обязательств Псковской области во всех федеральных программах на уровне 1%. Отмечу, что по умолчанию процент финансирования уже в 2026 году должен был составить 7%. Поэтому это важнейшее достижение, важное решение, которое означает для нас ежегодную экономию порядка 1,5 млрд рублей в год.

Мы защитили Индивидуальную программу развития. Сложности и риски были на всех этапах – в первую очередь, начиная с того, что по многим показателям Псковская область формально уже вышла из перечня регионов, особенно остро нуждающихся в помощи и поддержке федерального центра.

Тем не менее на этой неделе программы были утверждены для нескольких субъектов, в том числе и для Псковской области.

Нам уже поступает помощь по линии обеспечения безопасности. Я не буду здесь детализировать, по понятным причинам. Скажу лишь, что это очень серьезные и принципиально важные системные для региона меры.

Детали еще обсуждаются, но по поручению Валентины Ивановны Матвиенко Минздрав подтвердил финансирование на детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену с женской консультацией. Рассчитываем, что строительные работы начнутся в 26-м и будут закончены в 27-м году.

Средства на ПСД предусмотрены уже в текущем проекте нашего бюджета. Общая стоимость строительства объекта, предварительно, составит порядка 3 млрд рублей.

Все 25 населенных пунктов, которые мы подали в программу пространственного развития страны, включены в перечень опорных. Также мастер-планы Пскова и Великих Лук будут разработаны за счет федеральных средств, а это еще порядка 120 млн.

Ведем работу по привлечению средств на реконструкцию котельной №9 в Пскове. Рассчитываем на получение первых 200 млн рублей уже до конца этого года.

Будут и другие результаты.

Теперь что касается следующего года.

Сразу могу сказать, что, с точки зрения исполнения бюджета, с точки зрения финансов, он будет крайне сложным.

В прошлом году на аналогичную дату мы закладывали доходы областного бюджета на уровне 57,3 млрд рублей. Теперь эта сумма составляет почти 55 млрд рублей.

Конечно, она в течение года скорректируется в большую сторону. Но мы все равно прогнозируем снижение. В частности, уже сейчас мы можем сказать об уменьшении объемов федеральных субсидий.

Если безвозмездные поступления в 24-м году составляли 27,8 млрд рублей, то в 25-м составят чуть меньше 21 млрд.

Безусловно, проектом бюджета предусмотрено выполнение всех социальных обязательств. В этой части, конечно, ни о каких корректировках речь не идет.

Как и говорил на встрече с фракциями, часть снижения федеральных субсидий мы «отыграем» ростом собственных доходов.

В частности, на аналогичную дату прошлого года мы закладывали уровень налоговых и неналоговых доходов почти на 2,5 млрд рублей меньше. Хотя, как я уже говорил, тогда мы достаточно высокую планку для себя ставили.

Увеличению доходов будут способствовать рост индекса промышленности - в этом году он 109,1%, индекса сельского хозяйства - он у нас в этом году один из самых высоких в стране - 130,2, рост объема инвестиций - 124%.

Ожидается открытие ряда новых предприятий.

Благодаря поддержке ИПР появятся:

– крупнейший в регионе животноводческий комплекс молочного направления в Бежаницком районе: 2222 фуражные коровы и площадка для молодняка на 3443 головы;

– молочный животноводческий комплекс в Пушкиногорском районе на 1200 голов;

– и еще два производства в ОЭЗ «Моглино». Это «СКРИНИНГ-М» (наборы для выявления наркотических веществ) и «Исма Тех» (переработка специй и пряностей).

Есть и другие факторы роста.

Несколько слов о Фонде инвестиционного развития Псковской области.

За 3 года, я имею ввиду 21-й, 22-й и 23-й, Фонд взял на сопровождение инвестпроекты на общую сумму 30 млрд рублей. Сумма серьезная, но мы сделали все, чтобы еще больше нарастить динамику:

- Приняли поправки в нормативно-правовое регулирование земельного вопроса. Это существенно расширило возможности для потенциальных инвесторов;

- Создали «зеленый коридор» для бизнеса, который выносит за скобки значительную часть бюрократической волокиты;

- Провели большую работу по расширению перечня инвестплощадок. Предложение на региональной инвестиционной карте увеличено со 160 до 230, и их число растет.

В результате только за текущий год Фонд взял еще 27 новых проектов с общим объемом инвестиций в 37 млрд рублей. То есть, за год наработал больше, чем за 3 предыдущих.

В дополнение к этому наращиваем активность и возможности нашего Регионального фонда развития промышленности.

Вы хорошо помните, благодаря поддержке нашего куратора Дениса Валентиновича Мантурова докапитализация Фонда за год составила более 300 млн руб. Это почти 80% от капитализации фонда за все предыдущие годы.

Такое решение позволило за один только год поддержать вдвое больше производственных проектов. Дальнейшая докапитализация запланирована в рамках ИПР, начиная с 2027 года еще на 400 млн.

Другими словами, мы создали в Псковской области всю необходимую инфраструктуру для инвесторов, видим результаты и ожидаем еще больший объем инвестиций в следующем году.

Все это, безусловно, будет способствовать увеличению доходов нашего бюджета в плановом периоде.

И еще. Уже не первый год слышу предложение взимать часть таможенных пошлин в региональный бюджет.

Хотя идея такая принципиально неосуществима в силу прямых противоречий с федеральным законодательством, она упорно звучит на многих уровнях.

Могу отметить, что мы нашли определенные решения в этом направлении, которые помогут наполнению регионального бюджета.

По нашей просьбе Псковская область наряду с 10 субъектами включена в эксперимент по маркировке федеральными специальными марками ввозимой алкогольной продукции. Мы успешно отработали первый год.

Но, что самое главное, со следующего года (законопроект находится сейчас в Государственной Думе, согласован со всеми инстанциями) постепенно на территории России будет маркироваться вся зарубежная алкогольная продукция. В 2025 году - кроме той, которая маркируется на предприятиях-производителях, - планируем, что с марта с 26-го года вся продукция без исключения будет маркироваться на территории России.

Для нас это теперь означает и новые рабочие места, но и увеличение объема налоговых отчислений в регион.

Похожий проект сейчас обсуждаем в части создания цветочной биржи. Она поможет организовать и систематизировать импорт срезанных цветов из-за рубежа.

По нашей просьбе будет создана рабочая группа с заинтересованными министерствами и экспертами. Мы с Антоном Андреевичем Алихановым договорились, что возглавит ее Минпромторг как наш куратор. Будем добиваться реализации этого проекта у нас в области.

Подытожу блок доходов и экономики.

В прошлом году в рамках отчета говорил, что рост собственной налоговой базы становится ключевым фактором увеличения консолидированного бюджета области. Этот фактор сохраняется и будет укрепляться за счет перечисленных решений.

На такую тенденцию мы вышли не в последнюю очередь благодаря Индивидуальной программе развития, которую, напомню, некоторые достаточно активно критиковали.

Тем не менее результаты налицо. Более того, мы прорабатываем возможность дальнейшего раскрытия потенциала ИПР и ОЭЗ «Моглино».

Уже анонсировал в этом году, что у нас есть большие планы по привлечению крупного стратегического инвестора к еще одной потенциальной третьей площадке экономической зоны.

Без углубления в детали могу сказать, что мы буквально на днях получили поручение Президента, получили его принципиальную поддержку. Будем работать. Проект многолетний. Но в целом рассчитываем, что более 200 млрд рублей инвестиций можно будет привлечь. Понимаете, соответственно, сколько ежегодно бюджет области сможет получать. Это, по сути, отдельный и, наверное, самый крупный проект.

Теперь что касается предлагаемых расходов.

Они запланированы с дефицитом в 3,3 млрд рублей, или 10% налоговых и неналоговых доходов.

Госдолг на 1 января 2025 года при этом составит 55,8%. Напомню, что в 2017 году он составлял 102%.

По направлениям. На госпрограмму «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» предлагаем заложить 12 млрд. Помимо прочего эта сумма включает в себя как средства по новому нацпроекту, так и финансирование завершения строительства школ.

Начнется стройка флагманской школы для одаренных детей на 800 мест с кампусом. Плановый срок ввода в эксплуатацию – 2027 г.

Отдельно отмечу, что мы продолжаем капитальные ремонты и дооснащение образовательных учреждений.

Финансирование составит:

– 795 млн рублей – на 8 школ;

– 128 млн – на 2 детских садика;

– и еще 113 млн – на политехнический колледж.

Как мы и обсуждали ранее, все меры поддержки педагогов сохраняются и индексируются на уровень инфляции.

Например, предлагаем скорректировать выплаты за классное руководство, дополнительно заложить 31 млн и довести сумму до 543 млн рублей.

Напомню, объем мер поддержки в 2022 году благодаря нашей совместной работе был удвоен. Нам удалось в этой части остановить сокращение штата преподавателей в регионе. Более того, мы нарастили число новых специалистов, ежегодно приступающих к своим обязанностям. Отмечу, что с 2021 года их число увеличилось вдвое: с 600 до 1200.

На госпрограмму «Развитие здравоохранения» в проекте бюджета запланировано 9,2 млрд рублей.

Ключевые статьи расходов:

– Реконструкция больничных комплексов приграничных территорий на сумму 422 млн рублей;

– 206 млн предлагаем заложить на меры поддержки и привлечения медкадров, еще 40 – на обеспечение жильем. Это 35 млн на приобретение и 5 млн – на софинансирование ипотеки.

– 220 млн – это 37 новых ФАПов и 3 врачебные амбулатории;

– В рамках нашей программы поддержки рождаемости 186 млн предлагаем направить на создание женских консультаций в Опочке, Порхове, Невеле, Дедовичах и Острове. Эти консультации выйдут за рамки постановки на учет и сдачи анализов. Одновременно с этим они будут вести просветительскую работу, оказывать помощь в кризисных ситуациях.

– 32,5 млн рублей предлагаем направить на новые посты СМП в Красногородске, Пушкинских Горах, Острове, Пустошке.

Кроме этого, в течение 2025 года ожидается поступление дополнительных средств из федерального бюджета на оказание медицинской помощи военнослужащим. Но сразу хочу сказать, что и расходы по этому направлению, по мерам поддержки в следующем году из регионального бюджета тоже будут существенными.

Отдельная тема – льготное лекарственное обеспечение. Предлагаем заложить такую же сумму, как и в этом году – 1,6 млрд рублей. Это очень значимый объем средств.

На данный момент остатков лекарств по всем направлениям хватит на период от 2 до 4 месяцев. По отдельным позициям – до 12 месяцев. Исключение составляют препараты из недружественных стран, которые сложно приобрести по независящим от нас и понятным причинам.

Закупки на 2025 год проводятся уже с октября. 60% потребности следующего года закрыто.

По социальному блоку проектом бюджета предусмотрено 6,4 млрд рублей. Софинансирование ФБ – 1,3 млрд.

По сравнению с текущим годом расходы увеличатся на 362 млн. В том числе рост предусматривает индексацию денежных выплат на 4,5%, а также мероприятия новой редакции региональной программы повышения рождаемости. Это отдельный нацпроект, который будет реализован с 2025 года. Регионам предоставляется сумма, которая может тратиться на определенный перечень льгот.

Мы для себя определили:

- создание в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка. Видим, что это важная и востребованная опция;

- компенсацию 100% стоимости обучения в вузах и сузах одного из детей многодетных семей;

- выплату 300 тыс. руб. при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье в сельской местности. Для Псковской области это особенно актуально;

– выплату 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности женщине, которая обучается на очной форме.

Одной из приоритетных отраслей развития региона, безусловно, является туризм. Здесь у нас хорошие показатели. Турпоток в этом году вырос еще на 13%, количество экскурсантов – на 14%.

Дальнейший рост мы ожидаем и по результатам развития событийной сетки. Мероприятий запланировано много, не буду их все перечислять. Все ключевые форматы мы сохраним.

Отдельно отмечу подготовку к 80-летию Великой Победы. Планируется более 800 мероприятий по всему региону.

В том числе:

– Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» в Пскове, Великих Луках и Опочке.

– Фестиваль-реконструкция «На нашей улице Победа»;

– Спецпроект «Больше, чем путешествие» с участием студентов России, Беларуси и Казахстана.

Договорились в этой части о поддержке Росмолодежи. Они направят внутри своей структуры дополнительное финансирование в размере 135 млн рублей, чтобы в проекте приняло участие порядка 3 тыс человек. Таких проектов не было никогда. Надеюсь, мы со всем справимся.

К слову, для подготовки к юбилею планируется широко подключать НКО и ТОСы. В следующем году они смогут планировать совместные проекты по приведению в порядок воинских мемориалов.

Перспективный рост туризма планируется обеспечить еще двумя новыми направлениями.

В 2025 году дадим официальный старт проекту «Рождество начинается здесь» на территории города Пскова. Это будет еще один зимний бренд региона, который поможет привлечь дополнительный поток туристов в межсезонье.

Рождество у нас будет особенно ярким благодаря световым иллюминациям, оформлению улиц, формированию уникальных общественных пространств и специальных туристических маршрутов. Ожидаем и заинтересованность бизнеса, чтобы весь регион представить в едином стиле.

Второе направление – автомобильный туризм. На следующий год запланировано формирование реестра земельных участков для развития инфраструктуры.

В перспективе рассчитываем на создание новых национальных автомобильных маршрутов, которые усилим модульными гостиницами и развитием придорожных сервисов.

Несколько слов о программе «Земского работника культуры».

Мы на фракциях с вами подробно обсуждали меры поддержки педагогов, медиков, муниципальных служащих.

Вместе с тем есть сложности и по кадровому обеспечению учреждений культуры. Дефицит на сегодняшний день составляет 150 специалистов.

По заявке Псковской области Министерством культуры предусмотрена субсидия на 2025 год для 28 работников, которые переедут на работу в сельскую местность. Сумма единовременной выплаты таким специалистам составит 1 млн рублей.

В завершение блока скажу о нашей работе по приведению в порядок объектов культурного наследия.

810 млн рублей в следующем году будет направлено на эти цели по линии АНО «Возрождение культурного наследия». Активные работы будут вестись на 30 объектах.

Кроме этого, по прямым контрактам Минкультуры 150 млн будет направлено на реконструкцию Порховской крепости. И еще 8 млн рублей – на разработку научно-проектной документации по объектам в деревне Клин, которые связаны с патриархом Тихоном.

Это не региональные бюджетные средства, но объемы серьезные и они напрямую отвечают на обращения по теме сохранения нашего наследия.

И жители, и депутаты, и журналисты в обращениях и вопросах достаточно часто касаются темы изношенности объектов ЖКХ. Тут есть важные новости.

В следующем году начнется реализация нового федерального проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры». У нас запланировано 6 мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции сетей водоотведения в Пскове; водоснабжения в Великих Луках; строительству объектов водоотведения в Пушкинских Горах. На эти цели с 25-го по 27-й годы будет потрачен почти 1 млрд рублей.

При поддержке «Фонда развития территорий» будут завершены строительство и реконструкция коммунальных систем в военном городке «Остров-3».

На следующий год предусмотрено финансирование капремонта водопроводных и канализационных сетей там же в размере 107 млн рублей.

Наконец, в рамках инфраструктурного кредита будут завершены 3 проекта:

1. строительство кольцевого магистрального водопровода для жилой застройки в микрорайоне Борисовичи - всего 1038 млн, 374 из них - в следующем году;

2. реконструкция теплотрассы на Рокоссовского в Пскове - 162 млн;

3. реконструкция котельной № 18 на Генерала Маргелова, мы вчера там были - всего 92 млн, 61 млн – в следующем году.

По дорогам я на фракциях уже говорил, что пока дорожный фонд планируется чуть меньше, чем на аналогичный период прошлого года - 11,4 млрд против 12,7 млрд. Но мы всегда в течение года эту сумму увеличиваем. Тем не менее этого для выполнения основных задач будет достаточно. Планируем, что в следующем году долю дорог в нормативном состоянии доведем до 47%.

Несколько слов по крупнейшим запланированным объектам.

В следующем году будут продолжены работы по строительству Северного обхода Пскова. Плановое финансирование составит 1,1 млрд руб.

Завершим приведение в порядок дороги Гверстонь-Крупп-Кулье в Печорском районе. Вы помните, работы шли с 23-го года. Общий объем средств превысил 1 млрд.

В рамках КРСТ (комплексного развития сельских территорий) завершится реконструкция дороги Сиверст – Поречье в Великолукском районе. Это тоже трехлетний контракт. Общая сумма – 950 млн.

Почти в 2 раза, с 2,1 млрд до 1,2 млрд, сократятся в следующем году расходы на транспорт. Но это вызвано тем, что мы в этом году однократно получили от нашего куратора единовременную субсидию в размере 750 млн рублей и специальный казначейский кредит на 400 млн получили от Правительства на покупку в общей сложности 79 автобусов.

По линии благоустройства запланировано приведение в порядок 31-й общественной территории во всех муниципальных образованиях. Из федерального бюджета на данные цели выделено 162 млн руб.

По итогам Всероссийского конкурса лучших проектов исторпоселений победила заявка Новосокольнического района «Благоустройство парка «Заречный». На 2025-2026 годы из федерального бюджета будет выделен почти 71 млн руб. Уважаемые главы, я уже говорил, пользуясь случаем, что вы все здесь, я настоятельно все-таки рекомендую, кто по параметрам подходит, в этих программах участвовать. Участвовать можно каждый год, средства на проектирование мы для вас предусматриваем, 70 млн рублей ежегодно никакому муниципалитету лишними не будут.

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в следующем году получим почти 180 млн рублей на реализацию проекта Пушкиногорского района. Отремонтируют детский сад «Сказка», новую школу искусств, культурно-досуговый центр и здание ветеринарной станции. Также дополнительно будет приобретен транспорт для ветврачей.

И коротко по аварийному жилью – были вопросы депутатов на эту тему. Поясню: пока федеральная программа не принята, ее формирование ожидается в следующем году, мы, безусловно, будем принимать в ней участие. На сегодняшний день все данные в Минстрой мы уже подали – это порядка 104 многоквартирных домов.

И последний инфраструктурный блок, о котором хочу сказать, – это связь и цифровизация.

Среди крупнейших предлагаемых мероприятий:

– 100 млн рублей – на развитие видеомониторинга «Безопасный город». Это серверы и организация интеллектуального видеонаблюдения в Пскове;

– обеспечение доступа в сеть 522 объектов в сфере культуры, здравоохранения, занятости, соцзащиты, а также мировым судам, ЗАГСам и МФЦ.

В целом охват услугами мобильной связи по области на сегодняшний день составляет уже 95%.

В этом году мы устанавливаем еще 54 станции – фактически в два раза больше, чем планировали. Планировали 23. Они охватят еще 20 тыс. человек.

В следующем году планируем установить не менее 30 новых базовых станций с охватом еще 6 тыс. человек. Понятно, что мы идем от большего к меньшему, и охват с каждым разом будет меньше, потому что небольшие населенные пункты охватываются не в первую очередь.

Что еще важно. В начале следующего года ожидаем отдельное решение Правительства о выделении еще 640 млн рублей на закупку и установку 64 базовых станций. Если все получится, это позволит завершить ту работу, которую мы начали при поддержке Михаила Владимировича Мишустина в 2022 году. Вся территория Псковской области будет покрыта качественной связью.

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Уважаемые коллеги!

Я сказал уже, год предстоит непростой, но мы вместе сделали все необходимое, чтобы даже в таких сложных условиях обеспечить уверенное развитие Псковской области. Рассчитываю на вашу поддержку при голосовании за бюджет.

Большую часть ключевых позиций мы с вами или прописывали вместе, или обсуждали, в том числе на парламентских часах или отдельных совещаниях.

Отдельно хочу отметить активность и профессиональную вовлеченность всех, хочу подчеркнуть, всех без исключения фракций областного Собрания. Мы, безусловно, со своей стороны, сделали, чтобы все ваши предложения по максимуму были учтены.

Поэтому в этой части хочу всех поблагодарить за конструктивные, продуманные, а главное, действительно востребованные жителями нашего региона предложения. Нет сомнений, что избиратели по достоинству оценят такой подход к ключевому финансовому документу нашего региона.

При такой консолидации уверен, что общими усилиями справимся со всеми вызовами, со всеми поставленными задачами, даже самыми амбициозными.

В этом году осталось еще 15 дней активной работы для завершения всех мероприятий, всех взятых на себя обязательств. График насыщенный. К слову, именно поэтому, чтобы не перегружать послание, не стал отдельно останавливаться на блоке развития местного самоуправления, ТОСов и системы муниципальной службы. Об этом мы в начале следующей недели поговорим на совещании с главами.

Сейчас же хочу всем пожелать успехов, сил, чтобы достойно и без долгов встретить наступающий 2025-й год.

Спасибо за взаимодействие и за внимание!