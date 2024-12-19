Общество

Путин предложил меры по сокращению трудовой миграции в России

Президент России Владимир Путин назвал способ сокращения числа мигрантов в стране.

«Выход какой? Первое: для того, чтобы сокращать количество трудовых мигрантов, нужно повышать производительность труда, нужно использовать такие технологии, которые не требуют большого количества неквалифицированного труда, неквалифицированных рабочих рук», - заявил Путин в ходе прямой линии, подчеркивая, что переход на высокотехнологичные сферы деятельности поможет сократить потребность в неквалифицированной рабочей силе.

Он также добавил, что, если привлечение мигрантов остается неизбежным, то необходимо работать над подготовкой людей, особенно из стран Центральной Азии: «Второе. Если это неизбежно, то нужно вместе с нашими партнёрами в некоторых странах, прежде всего, конечно, речь идёт о странах Центральной Азии, работать над тем, чтобы людей к этому готовить. То есть развивать там сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам, с нашей страной».