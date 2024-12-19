Общество

Екатерина Гончарова: Ответы президента показали, что власти внимательны к проблемам граждан

Значимость прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным невозможно переоценить. Таким мнением поделилась руководитель областного института повышения квалификации работников образования, член Общественной палаты Псковской области Екатерина Гончарова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Ежегодная прямая линия с президентом Российской Федерации вновь подтвердила свою исключительную важность как механизма прямой обратной связи между гражданами и высшим руководством страны. Её значение для всех регионов России, в том числе и для Псковской области, невозможно переоценить. В ходе эфира жители со всей страны задавали вопросы, охватывающие практически все аспекты жизни. Это и проблемы в сфере здравоохранения: доступность медицинской помощи, качество лекарств, кадровый дефицит, и проблемы социальной защиты, и вопросы местного значения, связанные с благоустройством населенных пунктов, ремонтом дорог, развитием инфраструктуры: газификация, транспортная доступность, интернет», - отметила Екатерина Гончарова.

Она также добавила, что особое внимание уделялось вопросам, непосредственно связанным со специальной военной операцией (СВО), так как она сегодня во многом является доминирующей в общественной жизни страны, поскольку оказывает закономерное влияние на экономику, социальную сферу и международные отношения.

«Граждан волнует не только ход самой спецоперации, но и вопросы поддержки участников СВО и членов их семей. Ответы президента на заданные вопросы внушили уверенность в том, что власти внимательно относятся к проблемам граждан и намерены предпринимать конкретные шаги для их решения, даже в условиях сложной геополитической обстановки», - подчеркнула Екатерина Гончарова.