Екатерина Гончарова: Ответы президента показали, что власти внимательны к проблемам граждан

Значимость прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным невозможно переоценить. Таким мнением поделилась руководитель областного института повышения квалификации работников образования, член Общественной палаты Псковской области Екатерина Гончарова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Она также добавила, что особое внимание уделялось вопросам, непосредственно связанным со специальной военной операцией (СВО), так как она сегодня во многом является доминирующей в общественной жизни страны, поскольку оказывает закономерное влияние на экономику, социальную сферу и международные отношения.
«Граждан волнует не только ход самой спецоперации, но и вопросы поддержки участников СВО и членов их семей. Ответы президента на заданные вопросы внушили уверенность в том, что власти внимательно относятся к проблемам граждан и намерены предпринимать конкретные шаги для их решения, даже в условиях сложной геополитической обстановки», - подчеркнула Екатерина Гончарова.