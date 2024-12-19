Общество

Дмитрий Быстров: Прямая линия президента – это честный, открытый диалог с гражданами

Прямая линия президента страны Владимира Путина – это честный, открытый, прямой диалог с гражданами. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров заявил в своем Telegram-канале.

«Уверен, каждый из нас получил ответы на волнующие его вопросы. Поддержка специальной военной операции, ее участников и членов их семей, большой блок социальных вопросов, развитие мобильной связи и интернета – это те темы, которые имеют актуальность для нашего региона и Островского района в частности», - сказал Дмитрий Быстров.

Он отметил, что на прямой линии затронули широкий круг международных вопросов.

«Основные направления развития страны на ближайшее время, подкрепленные национальными проектами, государственными и региональными программами. Личное мнение главы государства по самым разным темам. За 4,5 часа прозвучало много информации, которую мы будем анализировать в ближайшее время. И, безусловно, будем работать!» - уточнил глава района.

Напомним, что прямая линия президента России Владимира Путина состоялась сегодня, 19 декабря. Общение главы государства с россиянами продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил на 76 вопросов.