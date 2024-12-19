Общество

Александр Козловский: Развернутый диалог президента с людьми давно стал традиционным

Развернутый диалог президента Российской Федерации Владимира Путина с людьми стал традиционным. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«Глава государства открыто отвечал на тяжелые и сложные вопросы – о внешнеполитических взаимоотношениях, специальной военной операции и развитии России в условиях вызовов. Геополитика напрямую влияет на нашу жизнь. Санкционное давление на нашу страну, которое не прекращается уже много лет, должно стимулировать нас с удвоенной силой работать над усилением промышленного суверенитета России, над укреплением ее экономики. Это прозвучало очень четко. Такой развернутый диалог Владимира Путина с людьми давно стал традиционным. И из раза в раз доказывает, что наш президент сильный и волевой лидер, который во все времена готов отстаивать интересы своего народа», - отметил Александр Козловский

Напомним, что прямая линия президента России Владимира Путина состоялась сегодня, 19 декабря. Общение главы государства с россиянами продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил на 76 вопросов.