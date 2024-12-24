Общество

Светлана Мельникова о проекте «Разговоры о важных»: Вместе мы сделаем больше

«Разговоры о важных» - важный проект для популяризации наследия Псковской земли, подчеркнула генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова на презентации проекта 26 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Есть выражение - вместе мы сделаем больше. Вот это как раз тот случай, когда вместе с нашими партнёрами, коллегами, и, наверное, уже где-то друзьями мы делаем очень важные вещи. Псковский музей-заповедник входит в десятку рейтинга по цитируемости. Нас часто спрашивают, что мы делаем, почему не вылезаем из десятки? Я считаю, что во многом благодаря нашим друзьям и партнерам. Потому что, действительно, они отзываются на все наши мероприятия. Мы сделали выставку, но зачем, если на нее никто не пришел? Многие экспонаты, может, стояли бы в этих фондах еще сто лет, но вот сделали интересный фильм, сделали съемку, взяли интересные материалы. Я думаю, особенно такие материалы важны для экскурсоводов. Поэтому я очень надеюсь, что впереди у нас много интересных проектов, потому что музей - это бездонная кладезь материалов. И пользуясь случаем, благодарю за поддержку со стороны Российского военно-исторического общества», — выступила Светлана Мельникова.

Она отметила, что фильм из серии «Разговоры о важных» про математика Софью Ковалевскую - это прекрасный новогодний подарок для присутствующих на презентации сотрудников музея.

Проект «Разговоры о важных» создан сотрудниками ООО «Гражданская пресса», на презентации проекта выступил директор медиахолдинга Максим Костиков.

«Хотелось бы высказать слова благодарности генеральному директору Псковского музея-заповедника Светлане Мельниковой и всему коллективу музея за возможность презентовать наш проект, который поддержан Президентским фондом культурных инициатив. В свое время мы проводили опрос о том, насколько хорошо псковичи знают исторических личностей, связанных с нашей областью. Опрос показал, что большая часть псковичей не знают этих важнейших имён. Это серьезная социальная проблема, и именно поэтому мы реализуем этот проект. Хочу отметить, что во всех наших проектах нас поддерживает Псковский музей-заповедник. Мы сделали порядка сорока разных фильмов, связанных с Псковской землёй, и во многих из них были представлены локации музея», - подчеркнул Максим Костиков.

Отметим, героями проекта стали:

старец Филофей,

Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин,

Харитон Прокофьевич и Дмитрий Яковлевич Лаптевы,

Василий Никитич Татищев,

Федор Михайлович Плюшкин,

Софья Васильевна Ковалевская,

Глеб Леонтьевич Травин,

Лев Александрович Зильбер,

Исаак Константинович Кикоин,

Владимир Модестович Брадис.

Проект презентовали широкому сообществу музейщиков, историков, краеведов, специалистов в популяризации исторического знания и лидеров общественного мнения

В ходе презентации приглашенные узнали подробнее о проекте, а также познакомились с первым выпуском, посвященным математику Софье Ковалевской, съемки которого состоялись в родовом имении ее семьи Полибино в Великолукском районе, где сейчас расположен единственный с мире дом-музей прославленной землячки.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.