Светлана Мельникова о проекте «Разговоры о важных»: Вместе мы сделаем больше

«Разговоры о важных» - важный проект для популяризации наследия Псковской земли, подчеркнула генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова на презентации проекта 26 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она отметила, что фильм из серии «Разговоры о важных» про математика Софью Ковалевскую - это прекрасный новогодний подарок для присутствующих на презентации сотрудников музея.
Проект «Разговоры о важных» создан сотрудниками ООО «Гражданская пресса», на презентации проекта выступил директор медиахолдинга Максим Костиков.
«Хотелось бы высказать слова благодарности генеральному директору Псковского музея-заповедника Светлане Мельниковой и всему коллективу музея за возможность презентовать наш проект, который поддержан Президентским фондом культурных инициатив. В свое время мы проводили опрос о том, насколько хорошо псковичи знают исторических личностей, связанных с нашей областью. Опрос показал, что большая часть псковичей не знают этих важнейших имён. Это серьезная социальная проблема, и именно поэтому мы реализуем этот проект. Хочу отметить, что во всех наших проектах нас поддерживает Псковский музей-заповедник. Мы сделали порядка сорока разных фильмов, связанных с Псковской землёй, и во многих из них были представлены локации музея», - подчеркнул Максим Костиков.
Отметим, героями проекта стали:
Проект презентовали широкому сообществу музейщиков, историков, краеведов, специалистов в популяризации исторического знания и лидеров общественного мнения
В ходе презентации приглашенные узнали подробнее о проекте, а также познакомились с первым выпуском, посвященным математику Софье Ковалевской, съемки которого состоялись в родовом имении ее семьи Полибино в Великолукском районе, где сейчас расположен единственный с мире дом-музей прославленной землячки.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.