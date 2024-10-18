Общество

С именами Ковалевской, Ал.Алтаева и Ордина-Нащокина знакомы лишь 10% респондентов ПЛН

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей плохо знакомы с такими историческими личностями как Довмонт, Афанасий Ордин-Нащокин, Василий Шуйский, Софья Ковалевская, Николай Фан-дер-Флит, Ал.Алтаев. Это следует из опроса, в котором приняли участие 335 человек.

Большинство респондентов (37,9%) ответили, что слышали имена некоторых из этих людей. Знают большую часть из перечисленных 31,64% опрошенных.

15,22% псковичей, которые приняли участие в опросе, заявили, что первый раз видят эти фамилии, а вот 10,75%, напротив, знают биографии этих людей и их вклад в историю Пскова.

2,69% проголосовавших выбрали вариант «Не знаю и знать не хочу».

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «Нужно ли переименовать советские улицы, как делают в соседних регионах?»