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Общество

«В фокусе»: Как прошли новогодние праздники?

10.01.2025 17:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему: как прошли новогодние праздники в Псковской области. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Новогодние праздники — это время волшебства и радости, когда вся страна погружается в атмосферу веселья и ожидания чудес. Долгие выходные позволяют нам отдохнуть от повседневной суеты, провести время с близкими и насладиться праздничными традициями.

Впрочем, для различных служб и ведомств новогодние каникулы оставались рабочим временем. Как именно проводили каникулы жители и гости региона? А как справлялись со своими обязанностями сотрудники правоохранительных органов и спецслужб? Удалось ли избежать на новогодних праздниках чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка? Подробнее об этом сегодня в программе «В фокусе».

За первые восемь дней Нового года аварийно-спасательные службы области осуществили 20 выездов. Из них 11 были связаны с дорожно-транспортными происшествиями, а три — с оказанием помощи. Пожарно-спасательные подразделения Псковской области реагировали на 21 техногенный пожар, что в два с половиной раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Причинами пожаров стали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и котельного оборудования, неосторожное обращение с огнем и неисправности электросетей. Подытожила статистику начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ксения Жигалкина.

«На пожарах спасено 29 человек, из них трое детей. 6 жилых домов и 11 строений. Происшествий на водных объектах не зафиксировано».

На территории Псковской области в новогодние праздники зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых погиб один человек и травмировано 19. Сотрудники госавтоинспекции выявили нетрезвых 36 водителей. Двое из них повторно сели за руль в нетрезвом виде, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«С 1 по 8 января 2025 года в территориальных органах МВД было зарегистрировано чуть более 50 преступлений, из которых большая часть была раскрыта. Общая раскрываемость составила более 72%. По линии незаконного оборота наркотиков было зарегистрировано два преступления, оба раскрыты. Из незаконного оборота были изъяты синтетические наркотики, а также марихуана. За прошедшую неделю в сфере информационно-телекоммуникационных технологий зарегистрирована одна кража и три мошенничества. Общий ущерб от данных преступлений составил более 430 тысяч рублей».

Новогодние праздники прошли в спокойной, но насыщенной атмосфере, подарив заряд энергии на целый год вперед и открыв двери новым возможностям, подчеркнул руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

«Мы можем похвастаться и рассказать, что у нас работал парк световых фигур в парке Строителей. Мы проводили рождественское шествие. Оно проходило первый раз. Было много всяких нюансов, но оно превзошло все наши ожидания. Гости и горожане к этому шествию присоединились. Уличный концерт собрал огромное количество людей в парке строителей. Планируем такое мероприятие сделать ежегодным». 

Все предприятия региона, ответственные за уборку и содержание дорог, несмотря на новогодние праздники и капризы погоды, отработали штатно, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Жалобы были, но они оперативно отрабатывались. Что касается границ Псковской области, тоже в целом хорошо отработали, если сравнивать с другими регионами, например, с Ленобластью. Там просто ужасное состояние было. Я считаю, что дорожные службы сработали достаточно оперативно».

Новогодние праздники для сферы туризма в Псковской области прошли «на ура». Количество обращений туристов в региональный информационный центр увеличилось сразу на 20% — это отличный показатель. Люди явно заинтересованы в путешествиях и открытии новых мест для туризма на карте России, считает директор Туристского информационного центра Псковской области Александра Федотова.

«Большинство туристов, посетивших Туристский информационный центр, были из Москвы и Санкт-Петербурга. Также активно интересовались мероприятиями и псковичи. В ТИЦ региона приходили туристы из Калуги, Ленобласти, Великого Новгорода, Твери, Обнинска и Екатеринбурга. В среднем, туристы планировали остаться в регионе от 3 до 7 дней, их интересовали буклеты, которые ТИЦ безвозмездно туристам дает, музеи, экскурсии и рестораны».

В этом году с 1 по 8 января Псковский музей-заповедник посетили 32 тысячи человек, что на 11 тысяч посетителей больше в ушедшем году, сообщила генеральный директор музея Светлана Мельникова.

«Надо сказать, что мы очень активно в этом году к работе привлекали не только традиционно Кремль и палату Постникова, но и Палаты у Сокольей башни, Поганкины палаты. На базе только что открывшегося музея икон, или, правильно сказать, живописи Древнего Пскова, уже прошли специально организованные детские праздники. Совершенно замечательные спектакли были в Палатах у Сокольей башни. В Палатах Постникова мы делали программы, рассказывая о том, как традиционно в России, в Советском Союзе праздновался Новый год. И вот 12 января, под старый Новый год, в 16 часов будет еще одно совершенно замечательное представление, где заговорят старые вещи, потому что любая вещь, она как бы отражает историю страны. Я хочу сказать, что я очень довольна этим периодом, потому что география наших посетителей расширилась неимоверно».

Новогодние праздники в этом году отличались от торжеств минувших лет. Массовых мероприятий возле центральной городской елки в Пскове не было, несмотря на то, что пандемия COVID-19 и запреты на скопление людей в общественных местах остались в прошлом. Зато горожанам в этом году разрешили использовать пиротехнические изделия, правда, только в две первые ночи наступившего года. К счастью, это не привело к увеличению количества пожаров, их число даже ощутимо уменьшилось по сравнению с 2024 годом.

Учреждения сферы культуры постарались предоставить псковичам и гостям города максимум вариантов полезного и интересного досуга. Судя по приросту числа обращений в Туристский информационный центр Псковской области, наш регион становится все более популярным направлением для отдыха россиян. Открытым остается вопрос — нужна ли гражданам России целая декада отдыха на Новый Год? Не пора ли по примеру соседней Белоруссии существенно сократить продолжительность этих каникул? Ответы на этот вопрос мы будем искать в следующем выпуске программы «Дневной дозор».

Татьяна Иванова

Теги: #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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