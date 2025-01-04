Происшествия

Более 50 преступлений зарегистрировали в Псковской области за первую неделю 2025 года

Более 50 преступлений зарегистрировали на территории Псковской области в период с 1 по 8 января. Общий процент раскрываемости составил более 72%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В сфере незаконного оборота наркотических средств зарегистрировано два преступления, которые были раскрыты. В результате были изъяты синтетические наркотики и марихуана.

В сфере информационно-телекоммуникационных технологий зарегистрированы одно преступление, связанное с кражей, и три случая мошенничества, общий ущерб от которых составил более 430 тысяч рублей.

За указанный период на территории Псковской области произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек и 19 получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 36 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, из них двое повторно сели за руль в нетрезвом состоянии.