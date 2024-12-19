Общество

Новогодний парк световых фигур «Сказочный лес» откроется в Пскове 20 декабря

С 20 декабря по 12 января в парке Строителей в Пскове будет открыт новогодний парк световых фигур «Сказочный лес». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фотографии: ТКД Псковской области

«Сегодня мы заканчиваем монтаж, добавляем последние детали и проверяем, чтобы атмосфера была по-настоящему "сказочной"!» - рассказали в ТКД и призвали псковичей делиться своими впечатлениями и фотографиями из «Сказочного леса» в соцсетях.

По будням парк работает с 16:00 до 22:00, в выходные с 12:00 до 22:00.