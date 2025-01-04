Происшествия

Более 20 пожаров произошли в Псковской области за первые дни 2025 года

21 техногенный пожар произошли на территории Псковской области за первые восемь дней нового года. Это в 2,5 раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года (54 пожара). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Причинами пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного (8 случаев, 38%) и котельного оборудования (3 случая, 14%), неосторожное обращение с огнем (5 случаев, 24%) и неисправности электросетей (5 случаев, 24%).

Из за происшествий один человек погиб, один человек пострадал. На пожарах специалисты спасли 29 человек, трое из которых дети, шесть жилых домов и 11 строений.

Всего за первые восемь дней 2025 года аварийно-спасательная служба Псковской области осуществила 20 выездов, из них 11 при реагировании на ДТП и три для оказания помощи.