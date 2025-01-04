Культура

Около 32 тысяч человек посетило Псковский музей-заповедник в праздничную неделю

Около 32 000 человек посетили Псковский музей-заповедник и его филиалы в период с 1 по 8 января, что на 11 000 больше, чем в прошлом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

Особенно привлекательным Псков оказался для жителей столиц. «Но не только Москвой и Петербургом ограничиваются интересы посетителей — гости из Тамбова, Вологды, Курска, Суздаля, Апатитов, Сахалина, Камчатки и Владивостока также выбрали Псковский музей в качестве места для досуга», - отметили в учреждении.

Среди наиболее популярных мероприятий музея руководство отметило бал «В некотором царстве, в некотором государстве», авторскую программу «Свет звезды Рождества» в новой экспозиции икон, концерты в Псковском кремле, программу «Звездочёт», Кремлёвский квиз и экскурсии-прогулки.

«За восемь дней мы провели множество экскурсий по всем музейным объектам. Особенно радует, что открытые в конце декабря экспозиция «Живопись древнего Пскова» и выставка портретов «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были» нашли своих почитателей», - отметили в музее.