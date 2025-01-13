Общество

Диетолог поддержала предложение запретить продавать фастфуд детям

С предложением рассмотреть возможность запрета на продажу фастфуда лицам младше 18 лет в Государственную Думу, Совет Федерации и Министерство здравоохранения России обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Врач-диетолог Алёна Капустина поделилась своим мнением о том, нужна ли такая решительная мера для защиты здоровья подрастающего поколения.

Следует отметить, что Антон Орлов предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающих запрет на продажу фастфуда несовершеннолетним, аналогично запретам на алкогольную и табачную продукцию.

По мнению Антона Орлова, введение подобных ограничений положительно скажется на здоровье молодого поколения и нации в целом. С ним солидарна врач-диетолог Алёна Капустина.

Эксперт подчеркнула, что пищевые привычки формируются в раннем возрасте. Употребление фастфуда может привести к тому, что организм ребёнка будет получать больше энергии, которую он не сможет израсходовать.

«Фастфуд содержит большое количество жиров, сахара и соли, которые могут вызвать проблемы с пищеварением у детей. Это может привести к таким заболеваниям как гастрит, язва желудка и другие нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в такой пище много калорий и мало питательных веществ, что может привести к нарушению обмена веществ у неокрепшего детского организма. Это может способствовать развитию ожирения, сахарного диабета и других заболеваний», — комментирует диетолог Капустина.

По словам эксперта, фастфуд содержит много кофеина и других стимуляторов, которые могут негативно сказаться на нервной системе любого ребенка. Это может привести к раздражительности, бессоннице и другим проблемам со здоровьем, пишет RuNews24.ru.

«Родители должны осознавать, что популярная быстрая пища снижает иммунитет детей, делая их более уязвимыми к инфекциям и болезням. Это может привести к частым простудам, бронхитам и другим заболеваниям. Именно родителям, в первую очередь, следует быть внимательными к рациону своих детей и стараться ограничивать потребление фастфуда. Вместо этого рекомендуется употреблять больше овощей, фруктов, белковых продуктов и здоровых углеводов», — рекомендует диетолог.

По мнению врача-диетолога, если в России все-таки примут решение об ограничении продажи фастфуда детям, то это сохранит здоровье многих детей.