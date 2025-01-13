Диетолог поддержала предложение запретить продавать фастфуд детям

С предложением рассмотреть возможность запрета на продажу фастфуда лицам младше 18 лет в Государственную Думу, Совет Федерации и Министерство здравоохранения России обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Врач-диетолог Алёна Капустина поделилась своим мнением о том, нужна ли такая решительная мера для защиты здоровья подрастающего поколения.
Следует отметить, что Антон Орлов предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающих запрет на продажу фастфуда несовершеннолетним, аналогично запретам на алкогольную и табачную продукцию.
По мнению Антона Орлова, введение подобных ограничений положительно скажется на здоровье молодого поколения и нации в целом. С ним солидарна врач-диетолог Алёна Капустина.
Эксперт подчеркнула, что пищевые привычки формируются в раннем возрасте. Употребление фастфуда может привести к тому, что организм ребёнка будет получать больше энергии, которую он не сможет израсходовать.
По словам эксперта, фастфуд содержит много кофеина и других стимуляторов, которые могут негативно сказаться на нервной системе любого ребенка. Это может привести к раздражительности, бессоннице и другим проблемам со здоровьем, пишет RuNews24.ru.
По мнению врача-диетолога, если в России все-таки примут решение об ограничении продажи фастфуда детям, то это сохранит здоровье многих детей.