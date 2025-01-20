Общество

Мемориальную доску Алексею Юзаеву открыли в Псковском районе

В память о жителе Псковского района Алексее Юзееве на фасаде Москвинской школы Краснопрудской волости открыли мемориальную доску. Алексей погиб в этот день ровно год назад, выполняя боевые задачи на фронте. Памятную доску открыли вместе с мамой Алексея Юзаеева, сообщила в своем Telegram-канале глава района Наталья Федорова.

«В родной Москвинской школе Алексея помнят улыбчивым, жизнерадостным, энергичным парнем, который всегда мог поучаствовать в любом мероприятии, поддержать одноклассников. Занимался спортом, отслужил срочную службу, а затем ушел на контракт. В зону СВО попал в составе 104 полка, служил в штурмовой бригаде», - поделилась глава района.

Орденом Мужества посмертно Алексей Юзаеев награжден с формулировкой «за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга».

«Светлая память погибшему Герою. Пусть скорее наступит мир», - заключила Наталья Федорова.