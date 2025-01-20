Общество

Ресторан «Строгановъ» в Пскове лишился своего названия

Ресторан «Строгановъ» в Пскове лишился своего названия. Арбитражный суд Псковской области огласил резолютивную часть решения по делу по иску ООО «Строганов Трейдинг» к ООО «Ресторатор» о защите обозначения «Строганов», зарегистрированного в качестве товарного знака, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Фото: «Ресторан&Терраса» / «ВКонтакте»

Суд запретил использовать обозначения «Строгановъ», stroganov на вывеске ресторана и взыскал 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

ООО «Строганов Трейдинг» является правообладателем зарегистрированного в 2014 году товарного знака «Строганов». В 2023 году истцу стало известно, что его товарный знак незаконно используется ООО «Ресторатор» на вывеске ресторана «Строгановъ» по адресу: город Псков, Красноармейская набережная, 16а, а также в сети Интернет.

Ввиду неполучения ответов на претензии, ООО «Строганов Трейдинг» обратилось с иском в арбитражный суд, в котором просило запретить ООО «Ресторатор» использовать обозначения «Строгановъ», stroganov на вывеске ресторана, а также в сети Интернет и взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 5 млн рублей.