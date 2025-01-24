Общество

Старт конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Пскове стартовал муниципальный этап престижных конкурсов профессионального мастерства — «Учитель года» и «Воспитатель года». 49 псковских педагогов будут бороться за звание лучших.

Как отметил в приветственном слове на торжественной церемонии в Псковском педагогическом комплексе начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев, конкурсы профессионального мастерства не только способствуют личностному росту педагогов, но и формируют профессиональную команду учителей города. Конкурс — возможность для обмена опытом и идеями, а также для укрепления связей между коллегами.

Подробнее о старте конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» — в фоторепортаже Анны Тягуновой.