Общество

Перспективы сельских территорий изучила глава Псковского района на всероссийском муниципальном форуме

Второй день образовательного интенсива на II всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России» был посвящен теме «Комфортная среда для жизни», которая входит в число приоритетных направлений национального развития до 2030 года, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Второй день форума был полностью посвящен теме "Комфортная среда для жизни". Эта тема является одной из ключевых в национальном развитии до 2030 года, поэтому обсуждение было особенно важным», — подчеркнула Наталья Федорова.

Она добавила, что в ходе панельных дискуссий и стратегической сессии муниципальным командам из всех регионов России представлялись лучшие практики и новейшие методы улучшения комфортной среды проживания.

«Отдельно хочу отметить секцию, посвященную роли и перспективам сельских территорий в новой федеральной Стратегии пространственного развития. Важно понимать, что развитие сельских районов требует особого подхода, учитывая их специфику. Нам показали реальные примеры успешных проектов из разных регионов, дали полезные советы и рекомендации», — рассказала Наталья Федорова.

Подводя итоги двухдневного форума, глава Псковского района отметила, что полученный массив информации еще предстоит тщательно изучить, однако уже появились конкретные идеи, которые она планирует реализовать на территории своего района.

«Хочу выразить благодарность организаторам за предоставление такой ценной информации и новых знаний. Теперь наша задача — использовать их на благо Псковского района», — заключила Наталья Федорова.