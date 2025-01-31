Общество

Не нужно делать из старшего ребенка няньку — психолог Диана Грибанова

Появление нового члена семьи может стать радостным событием, но если в семье уже есть ребенок, необходимо уделить внимание его подготовке к появлению еще одного домочадца. О том, как подготовить старшего ребенка к появлению младшего, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Семейные ценности» рассказала психолог-консультант, супервизор, перинатальный психолог, кандидат психологических наук, преподаватель Диана Грибанова.

Психолог подчеркнула, что зачастую дети воспринимают пополнение в семье как радостное событие, однако вскоре они могут столкнуться с реальностью, когда младший получает больше внимания, что вызывает у них ревность и злость.

«Зачастую маленькие дети думают, что когда в семье появится еще один ребенок, то это значит, что с ним сразу можно будет играть, но ведь они не осознают, что перед этим должно пройти много времени, да и он сам уже вырастет, когда этот момент настанет. Когда ребенок соглашается на появление братика или сестрички, думает, как это прекрасно и здорово, но дальше получается обман. Родился еще один, и ему уделяют больше внимания. Это как раз фактор, который может спровоцировать ревность и злость на родителей», - рассказывает Диана Грибанова.

Гостья студии подчеркнула важность честного общения с ребёнком о предстоящем прибавлении в семействе. Она посоветовала привлекать ребёнка к процессу ожидания, показывая ему видеоролики о беременности или используя специальные игрушки, имитирующие беременность, чтобы ребёнок осознавал, что внутри мамы растёт живой человек. Это помогает уменьшить тревогу и создаёт чувство сопричастности у старшего ребёнка.

«Здесь надо как раз рассказывать правду и привлекать ребенка к этой правде. Во-первых, даже к маминому животику: и погладить, и поговорить, и, может, даже показать, как это работает. Знаете, современные технологии многое дают, или можно посмотреть какой-то ролик. Беременные куколки вообще замечательные для наглядно примера. Показать ребенку, что его братик или сестричка у мамы внутри, в животике. Ребёнок осознаёт, что происходит, и осознаёт, что это живое существо — человек, который пока находится в утробе. Это уже не просто кукла или безличный предмет, поэтому ребёнок испытывает к нему особое отношение», - поделилась психолог.

После рождения младшего важно продолжать вовлекать старшего в заботу о нем, что не только снижает тревогу, но и укрепляет связь между детьми. При этом важно избегать превращения старшего в няньку, чтобы сохранить баланс в их отношениях. Таким образом, открытое общение и активное вовлечение старшего ребенка в процесс подготовки и ухода за младшим способствуют гармоничному развитию семейных отношений.