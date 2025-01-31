Не нужно делать из старшего ребенка няньку — психолог Диана Грибанова

Появление нового члена семьи может стать радостным событием, но если в семье уже есть ребенок, необходимо уделить внимание его подготовке к появлению еще одного домочадца. О том, как подготовить старшего ребенка к появлению младшего, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Семейные ценности» рассказала психолог-консультант, супервизор, перинатальный психолог, кандидат психологических наук, преподаватель Диана Грибанова.
Психолог подчеркнула, что зачастую дети воспринимают пополнение в семье как радостное событие, однако вскоре они могут столкнуться с реальностью, когда младший получает больше внимания, что вызывает у них ревность и злость.
Гостья студии подчеркнула важность честного общения с ребёнком о предстоящем прибавлении в семействе. Она посоветовала привлекать ребёнка к процессу ожидания, показывая ему видеоролики о беременности или используя специальные игрушки, имитирующие беременность, чтобы ребёнок осознавал, что внутри мамы растёт живой человек. Это помогает уменьшить тревогу и создаёт чувство сопричастности у старшего ребёнка.
После рождения младшего важно продолжать вовлекать старшего в заботу о нем, что не только снижает тревогу, но и укрепляет связь между детьми. При этом важно избегать превращения старшего в няньку, чтобы сохранить баланс в их отношениях. Таким образом, открытое общение и активное вовлечение старшего ребенка в процесс подготовки и ухода за младшим способствуют гармоничному развитию семейных отношений.