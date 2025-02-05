Общество

Минтранс планирует внедрение аэротакси в России

Минтранс рассматривает возможность внедрения аэротакси в России. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью проекту «ТАСС Дети».

«Мы видим, что тестируется такая техника [аэротакси] в мире, в частности, в Китае. Порядка пяти таких разработок уже есть. Поэтому я думаю, что это завтра очень быстро наступит», — сказал он.

Роман Старовойт отметил, что Минтранс будет работать над тем, чтобы россияне могли использовать аэротакси на улицах и в рамках воздушного транспорта, когда появится возможность приобрести такую технику.

«Мы не стоим на месте, мы понимаем, что рано или поздно эти технологии придут в нашу жизнь, и здесь нужно нарабатывать правовые основы и законодательную базу под это», — подчеркнул министр транспорта РФ.