Псковичи раскупили тысячи книг на литературном фестивале «Второй закон»

В псковском торговом комплексе Fjord Plaza при поддержке централизованной библиотечной системы Пскова продолжается литературный фестиваль «Второй закон. Теория литературной гравитации» проекта «Читающая Россия» с грандиозной книжной ярмаркой в формате гаражной распродажи, сообщили Псковской Ленте Новостей в централизованной библиотечной системе.

Фото: централизованная библиотечная система

Напомним, проект «Читающая Россия» инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и объединяет лучшие книжные фестивали страны. В этом проекте участвует в том числе Централизованная библиотечная система Пскова со своими ежегодным литературным фестивалем «Книжная яблоня», который этой осенью ЦБС будет проводить при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в непривычном для горожан формате. Поэтому организаторы фестиваля «Второй закон» решили в качестве переклички с предстоящим фестивалем «Книжная яблоня» заложить в его название отсылку ко второму закону Ньютона, который, согласно легенде, учёный открыл, когда ему на голову упало яблоко.

Как сказала куратор фестиваля «Второй закон» Елена Бойцова, с прошлой пятницы, когда книжная ярмарка во Fjord Plaza стартовала, псковичи раскупили уже тысячи книг разнообразной тематики, обнаружив обширные литературные пристрастия.

Что касается лекций, то конечно же, больше всего внимания, привлекло выступление в Пскове «самой модной писательницы», как её назвал исполнительный директор Ассоциации книжных фестивалей проекта «Читающая Россия» Михаил Фаустов, Веры Богдановой, которая приехала в Псков с презентацией книги «Царствие мне небесное».

Лауреат «Московской Арт Премии» (2023), финалистка премии «Национальный бестселлер» (2021) и «Большая книга» (2026) поговорила с псковской читающей публикой о том, как «жизнь одолевает смерть» и дала автограф-сессию.

Также большой интерес псковичей привлекло выступление писателя, сценариста, лауреата литературных премий «Новые горизонты» (2021) и «Новая словесность» (2020) в номинации «Приз зрительских симпатий» за роман «Сато», обладателя спецприза «Выбор читателей» премии «Ясная Поляна» за роман «Его последние дни» (2023), финалиста премии «Лицей» (2023) Рагима Джафарова «Фрей, Юнг и Бог-Император». Джафаров рассказал на фестивале в Пскове о психологической составляющей романа «Сато», об истории создания этой книги, спектакля по нему и экранизации.

По словам Михаила Фаустова, псковичей также очень заинтересовала четверговая лекция автора научно-популярных книг, телеведущего, лауреата Премии Правительства РФ Сергея Киселёва «С чего начинается жизнь и почему она заканчивается». Одна псковичка почтенного возраста даже вступила в диалог с писателем и сказала, что ей не всё понятно в его книгах, поскольку у неё техническое образование. «На что Сергей Киселёв ответил ей, что он тоже по образованию физик, поскольку окончил МИФИ, но так уж сложилось, что всю жизнь занимается не физикой, а биологией и стал специалистом в области биотехнологии, молекулярной генетики и генной терапии».

А Елена Бойцова отметила, что псковичи также очень интересуются историей своего родного города и поэтому огромный интерес у посетителей «Второго закона» вызвали выступления псковских экскурсоводов Марины Ивановой, Яны Алексеевой, Валентины Вокиной и Янины Зызиной, которые рассказывали, как эта история отразилась в памятниках древнерусской литературы и в произведениях больших писателей.

В пятницу, 10 июля, на фестивале «Второй закон» также выступали псковичи: поэт, заведующий сектором направления методической работы культурного центра УМВД России по Псковской области, лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов чтецов Владимир Иванов читал народные сказки «без купюр».

Специалист Детской экологической библиотеки «Радуга» Дарья Родина поиграла с детьми в игру-ходилку «Заповедное Причудье», а сотрудница Библиотеки - Центра детского чтения Татьяна Забродина провела для детей литературный квиз «Книжный пинг-понг», во время которого юные читатели узнали, что библиотекарям иногда тоже приходится разгадывать непростые загадки. Например, когда читатели просят у них такие книги, как «Стационарный смотритель», «Тарас и бульба» «Собор какой-то матери» «Преступление наказанием» или «Приключения Екаль Берифина».

Сегодня, 11 июля, на фестивале в торговом комплексе Fjord Plaza сотрудники библиотеки «Родник» имени С. А Золотцева провели с посетителями интерактивную игру «Калейдоскоп искусств». Пришедшие на фестиваль также приняли участие в лекции-дискуссии «Читать не скучно», послушали лекцию про псковский самиздат (««Майя» и пространственно-временное пограничье Псковщины Мирослава Андреева и Всеволода Рожнятовского») и поэтический стендап, а также побывали на презентации книги Михаила Фаустова «Концентрированное счастье» о том, как делать книжные фестивали.

В воскресенье приглашённые на фестиваль лекторы поговорят с публикой о том, где искать вдохновение, про книги будущего и про то, как разгадать в ребёнке писательский талант. В программе последнего дня фестиваля также встречи с поэтами и интерактивная краеведческая викторина.