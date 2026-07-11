Псковская область оказалась в числе лидеров по развитию беспилотных технологий

Псковская область вошла в число лидеров по развитию беспилотных технологий. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере «Макс».

Фото: правительство Псковской области

Высокая оценка была дана министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым на XVI международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

В рейтинге, разработанном по поручению президента, учитывались 29 показателей, в том числе скорость выдачи разрешений и объем рынка услуг БПЛА.

Глава региона отметил, что в Псковской области активно используются беспилотные летательные аппараты в самых разных сферах: для ликвидации очагов борщевика Сосновского, внесения удобрений, для проведения мониторинга лесопожарной обстановки.

Как рассказали в правительстве, это перспективное направление успешно осваивает и молодежь региона. Учащиеся псковского «Кванториума» в 2025 году заняли II место в треке «Логистические системы с БАС» на интенсиве «Архипелаг». В этом году команда «AeroPskov» стала абсолютным победителем Национальной технологической олимпиады по профилю «Летающая робототехника». Воспитанник «Кванториума» Алексей Сергеев победил еще и в индивидуальном зачете.