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Общество

Алексей Севастьянов: Запрет продажи алкоголя до 21 года может снизить число несчастных случаев

07.02.2025 15:01|ПсковКомментариев: 0

Если ограничить продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года, количество случаев отравления некачественным алкоголем среди детей может сократиться. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, комментируя соответствующую инициативу председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Очень надеюсь, что это поможет уменьшить количество несчастных случаев. Само явление же никуда не девалось. Поиск замены алкоголю не только в советское время был, это и сейчас есть, и сейчас находят альтернативные пути. Поэтому здесь ничего нового. Конечно, будут пытаться искать что-то. И сейчас, к сожалению, мы имеем достаточное количество случаев отравления алкоголем среди детей, некачественным алкоголем», - отметил депутат.

Напомним, Александр Бастрыкин предложил запретить продавать любой алкоголь молодежи до 21 года. По его мнению, это поможет предупредить алкоголизацию молодежи. 

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Теги: #алкоголь #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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