Общество

Губернатор вручил медаль к 80-летию Победы пережившей оккупацию псковичке

Ещё одну юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по поручению президента губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил Полине Калениной. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«На начало войны ей было 3,5 года. Но она хорошо запомнила, как фашисты пришли к ним домой, что творили на оккупированных территориях. Под конец войны семье приходилось прятаться в лесах и полях, спасаясь от озверевших врагов. В дальнейшем её ждал длинный и непростой трудовой путь. После выхода на пенсию была председателем Совета ветеранов 11-го микрорайона. Продолжает активную общественную жизнь и сейчас: выступает на концертах, участвует во всех встречах, праздничных мероприятиях. Искреннее спасибо за тёплый и душевный разговор. Очень рад, что посчастливилось познакомиться с таким ярким человеком. Долгих лет жизни!» - написал глава региона.

Ранее Михаил Ведерников вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в социальном городке в Псковском районе, также состоялось несколько адресных поздравлений.

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