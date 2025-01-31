Общество

Михаил Ведерников вручил медаль к 80-летию Победы бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей Валентине Крючковой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Изборске приехал в гости к бывшему несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей Валентине Крючковой, чтобы лично вручить ей юбилейную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников провёл встречу с 87-летней Валентиной Крючковой, которая продемонстрировала ему свою коллекцию кукол в национальных костюмах разных стран и регионов. Она также рассказала о своём хобби — вышивке крестом. Работы мастерицы часто украшают зал Изборского сельского Дома культуры во время различных мероприятий и праздников.

«По поручению президента хочу вручить медаль к 80-летию Победы и отблагодарить вас за все, что сделали. Для нас это ценно», — сказал Михаил Ведерников.

В свою очередь женщина поблагодарила губернатора за внимание. «Это уважение — самое ценное. Помню, когда пришла работать в колхоз, шли старики и снимали передо мной кепочку. Я была удивлена, они учили уважению. Будешь ты уважать, и тебя будут уважать, запомнила на всю жизнь», — сказала она.

В тёплой обстановке за чашкой чая и домашним вареньем Михаил Ведерников провёл беседу с Валентиной Крючковой о послевоенном периоде восстановления области. Глава региона поинтересовался самочувствием ветерана и обсудил меры поддержки.

Дочь Валентины Крючковой обратилась с просьбой о содействии в подключении дома к газу. В рамках программы догазификации газовые сети доведены до границ участка. Глава региона напомнил, что Валентина Крючкова может воспользоваться льготами при подключении, и поручил профильным специалистам оказать ветерану необходимую помощь.

Деревня, где жила с семьёй Валентина Крючкова, была оккупирована немцами, всех жителей, включая маленьких детей, угнали в Германию. Они попали в концентрационный и трудовой лагерь близ города Остародо-Харц в Нижней Саксонии. У маленьких детей регулярно брали кровь для раненых солдат. Шрамы от этих медицинских процедур остались у Валентины Крючковой на всю жизнь как напоминание об ужасах войны. Освободили узников концлагеря в 1945 году.

Несмотря на страшные события войны и отобранное детство, Валентина Крючкова не ожесточилась сердцем, осталась удивительно добрым и отзывчивым человеком, проживающим жизнь, полную уважения и любви окружающих её людей, отметили в правительстве. Валентина Крючкова закончила Псковский сельскохозяйственный техникум, а после работала агрономом.

Медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» учреждена в прошлом году указом президента. На её лицевой стороне — фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над Рейхстагом. Первые юбилейные медали губернатор Михаил Ведерников вручил шести ветеранам, проживающим в социальном городке Пскова.