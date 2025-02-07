Общество

Михаил Ведерников вручил медаль единственному в Псковской области защитнику Ленинграда

Юбилейная медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне украсила парадный костюм еще одного ветерана Псковской области — Геннадия Ивановича Василюка. Награду по поручению президента России Владимира Путина ему вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Спасибо вам за все! Вы у нас единственный в Псковской области защитник Ленинграда», — отметил Михаил Ведерников и крепко пожал руку ветерану. Напомним, что сейчас Геннадий Иванович — единственный в Псковской области участник войны, отмеченный медалью «За оборону Ленинграда».

Глава региона навестил семью Василюков и в теплой дружеской атмосфере пообщался с Геннадием Ивановичем и его супругой Лилией Федоровной. В ходе разговора ветеран поделился воспоминаниями о тяжелом военном времени, а также рассказал о работе с молодежью. Речь зашла и о сохранении исторической памяти защитников Псковской земли. На протяжении многих лет ветеран ведет активную общественную деятельность, следит за политической обстановкой в стране и мире, увлекается чтением.

Михаил Ведерников спросил Геннадия Василюка о здоровье — ветеран находится в почетном возрасте: в этом году ему исполняется 97 лет. «Терпимо», — ответил Геннадий Василюк, отметив, что военные годы воспитали в нем особый дух и привычки, которые до сих пор помогают ему оставаться бодрым.

В завершение встречи губернатор пожелал Геннадию Василюку и его супруге здоровья и долгих лет жизни.

Геннадий Василюк — участник Великой Отечественной войны. Его мужество и отвага также отмечены медалью «За оборону Ленинграда», «За отвагу», орденом Жукова, орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.

Война пришлась на подростковый период Геннадия Василюка. 13-летним мальчишкой в блокадном Ленинграде он стал «сыном полка» 4-ого отдельного Краснознаменного батальона связи, где получил специальность телеграфиста. Фронтовой связист принимал участие в снятии блокады Ленинграда, сражался за Пулковские высоты, освобождал Гдовскую и Плюсскую землю, Нарву, Эстонию и Карельский перешеек. Полученная на фронте профессия пригодилась ему и в мирное время — до пенсии Геннадий Иванович работал начальником эксплуатационного узла связи в городе Апатиты Мурманской области.