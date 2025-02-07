Общество

День дипломатического работника в России отмечают 10 февраля

День дипломатического работника — профессиональный праздник, отмечаемый в России ежегодно 10 февраля, был установлен Указом Президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России.

Существует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля, поскольку именно на эту дату приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа — первого внешнеполитического ведомства России — в 1549 году. Однако возраст российской дипломатической службы значительно старше.

Древнерусское государство с IX века выступало в качестве активного участника международных отношений в Европе, а к середине XVII века Россия превратилась во влиятельную державу с активной внешней политикой. Появились первые постоянные дипломатические представительства в соседних странах: в 1634 году — в Швеции, в 1673 году — в Польше.

В 1718–1720 годах Посольский приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел, которая подразделялась на два отделения. Первое — политический департамент (или секретная канцелярия) — занималось приёмом и отзывом иностранных дипломатов в России, отправкой дипломатов за границу, дипломатической перепиской, составлением протоколов и другой документацией. Второе отделение — «публичная экспедиция» — отвечало за хозяйственные и почтовые дела, а также за вопросы, связанные с населением, живущим в пограничных губерниях.

Современное Министерство иностранных дел ведёт отсчёт своего существования с 1802 года, когда появилось это новое ведомство, сформированное императором Александром I наряду с Кабинетом министров и другими министерствами. Постепенно МИДу были переданы все важнейшие внешнеполитические вопросы, и к 1913 году, благодаря грамотной и профессиональной работе дипломатов, Россия поддерживала дипломатические отношения с 47 странами и имела более 200 представительств за рубежом, пишет calend.ru.

После Октябрьской революции 1917 года дипломатические задачи легли на вновь созданное ведомство — Народный комиссариат по иностранным делам, который в 1920-х годах, под руководством Льва Троцкого, провёл большую работу по выводу Советской России из политической изоляции. Советские дипломаты участвовали в Генуэзской и Лозаннской конференциях, был заключён Рапалльский договор с Германией, установлены дипломатические отношения с Великобританией, Францией, Италией, Норвегией, Австрией, Швецией, Грецией, Данией, Японией, Китаем, Мексикой. Развивались отношения со странами Востока.

Огромную работу проводила советская дипломатия в годы Второй мировой войны по созданию и укреплению антифашистской коалиции. Дипломаты участвовали в разработке всех основополагающих межсоюзнических документов. На заключительном этапе войны внешнеполитическому ведомству принадлежала значительная роль в налаживании отношений с освобождёнными государствами Европы, восстановлении мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 1946 году внешнеполитическому ведомству СССР было возвращено его прежнее название — Министерство иностранных дел, но в ноябре 1991 года МИД было преобразовано в Министерство внешних сношений (МВС) СССР с одновременной передачей ему функций Министерства внешнеэкономических связей. После распада Советского Союза МВС прекратило своё существование, а его правопреемником стало Министерство иностранных дел Российской Федерации.

В настоящее время Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России) — это федеральный орган исполнительной власти РФ, осуществляющий государственное управление в области отношений России с иностранными государствами и международными организациями. Оно подведомственно Президенту Российской Федерации.

На мировой арене российская дипломатия решает большое число первостепенных задач, среди которых — реализация внешнеполитического курса России, дальнейшее укрепление политического, экономического, культурного взаимодействия со странами мира, развитие стратегического партнёрства с Евросоюзом и другие, при твёрдом отстаивании национальных интересов страны. Россия поддерживает дипломатические отношения почти с 200 странами мира, имеет более 140 дипломатических представительств по всему миру.

Поэтому не удивительно, что в свой профессиональный праздник все сотрудники и ветераны Министерства иностранных дел Российской Федерации получают поздравления не только от друзей и коллег, но и от высшего руководства страны. Отмечаются наградами сотрудники дипломатической службы, ветераны. Во всех учреждениях ведомства проходят торжественные и памятные мероприятия, где чтят всех дипломатов, погибших при исполнении служебного долга.