Детская областная больница получила 10 тысяч медицинских масок от псковских единороссов

Детская областная клиническая больница получила 10 тысяч медицинских масок. Средства индивидуальной защиты передала региональный координатор «Женского движения "Единой России"» Наталья Юрченко, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.
Фото: Александр Козловский / Telegram
«Это уже вторая передача средств индивидуальной защиты в этом месяце. Ранее помощь получил Псковский филиал 442-го военного клинического госпиталя», - отметил Александр Козловский.
Он добавил, что этим партия дала старт гуманитарной миссии совместно с региональным отделением Союза машиностроителей России.
«С коллегами поддержим и другие медицинские и социальные учреждения региона. Защита врачей — это защита маленьких пациентов!» - подчеркнул депутат.