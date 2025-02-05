Партию масок передали единороссы в псковский военный госпиталь

Партию медицинских масок в Псковский филиал 442-го военного клинического госпиталя передали секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский вместе с региональным координатором проекта «Женское движение Единой России», депутатом Псковской гордумы Натальей Юрченко, сообщил Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram
Маски передали в рамках совместной акции «Единой России» (проект «Выбирай своё») и реготделения «СоюзМаш России» (проект «Всегда рядом»). «Это старт гуманитарной миссии, которую мы запускаем по Псковщине. С коллегами поддержим и другие медицинские и социальные учреждения региона», - заключил депутат.