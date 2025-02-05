Партию масок передали единороссы в псковский военный госпиталь

Партию медицинских масок в Псковский филиал 442-го военного клинического госпиталя передали секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский вместе с региональным координатором проекта «Женское движение Единой России», депутатом Псковской гордумы Натальей Юрченко, сообщил Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Для нас важно выразить благодарность военнослужащим за их подвиг и мужество, пожелать им скорейшего выздоровления и напомнить, что мы всегда рядом. Поддержка бойцов и их семей – наш приоритет, определённый вектором работы Государственной Думы и лично ее спикером Вячеславом Володиным. Наша работа не ограничивается только гуманитарной помощью – мы работаем над законодательными инициативами, направленными на защиту интересов военнослужащих. Мы будем продолжать делать всё возможное, чтобы поддержать тех, кто стоит на защите нашей страны, а также их родных и близких», - рассказал Александр Козловский.