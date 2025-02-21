Общество

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности для школьников стартует на Учи.ру

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников 1–11 классов пройдет на образовательной платформе Учи.ру с 4 марта по 3 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В ходе олимпиады школьники научатся планировать бюджет, критически мыслить, оценивать риски и принимать непростые решения. Участники смогут попробовать себя в роли предпринимателей — школьники научатся анализировать данные, прогнозировать спрос и управлять ресурсами в собственном проекте с целью максимизации прибыли.

«Наша статистика показывает, что половина малых компаний закрывается в первые два года. Повышение финансовой грамотности может снизить эти риски и повысить выживаемость бизнеса. В 2024 году число ИП и самозанятых до 25 лет выросло до 2,7 миллиона человек. Сейчас часть подростков задумывается о запуске своего дела. Такие проекты, как олимпиада, помогают школьникам приобрести необходимые навыки, полезные как в повседневной жизни, так и в предпринимательстве. В прошлом году в ней приняли участие более 2,3 млн школьников», — отмечает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

При этом задания будут адаптированы для всех возрастных групп: ученики младших классов познакомятся с базовыми понятиями и принципами финансовой грамотности, а старшеклассники смогут развить навыки стратегического управления и прогнозирования.

«Олимпиада Учи.ру проходит уже пятый год и с каждым разом число ее участников растет. Задания олимпиады актуальны и позволяют ребятам погрузиться в реальный мир финансов. Финансовая грамотность и финансовая культуры — это то, что нужно формировать с самого детства. И такие просветительские мероприятия помогают нам поддерживать и развивать этот интерес в детях, помогать им формировать полезные привычки и навыки безопасной работы с финансовыми продуктами и сервисами», — отмечает директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Светлана Гашкина.

Традиционно олимпиаду откроет онлайн-урок директора Департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова «Дропперы: как не попасться мошенникам». Трансляция пройдет 4 марта в 9:30 по московскому времени и будет доступна на странице мероприятия, в личных кабинетах пользователей на платформе Учи.ру, а также в официальном сообществе Банка России «ВКонтакте», где участники смогут задать вопросы спикеру.

«Мошенники все чаще вовлекают подростков в свои схемы, в основном через интернет под предлогом, например, легкого заработка. Во время урока я расскажу о распространенных ловушках, в которые злоумышленники завлекают молодых людей. Поговорим о том, что такое дропперство и чем оно грозит. Урок будет полезен и для родителей: я дам несколько практических советов, как помочь ребенку не стать соучастником финансовых преступлений», — отметил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от Учи.ру. В зависимости от результата участники получат сертификат, грамоту или диплом, учителя — благодарственные письма.

«Согласно данным аналитического центра НАФИ, в 2024 году многие россияне, несмотря на наличие базовых знаний по теме управления финансами, сталкивались с трудностями в вопросах сбережений, инвестиций и личного финансового планирования. Чем раньше ребенок научится анализировать доходы и расходы, понимать принципы накопления и инвестирования, тем более уверенно он будет чувствовать себя в современной экономике. Олимпиада помогает школьникам не только освоить ключевые навыки управления финансами, но и развить критическое мышление, лидерские качества и интерес к предпринимательству», — подчеркнула руководитель регионального развития Учи.ру Илона Абаншина.

Олимпиада организована Национальными приоритетами, Банком России, Министерством финансов России, Министерством экономического развития России и образовательной платформой Учи.ру в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие проходит при поддержке общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».